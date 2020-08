El coronavirus accentua la crisi política i social a Bolívia

Han passat més de vuit mesos des que la crisi política va esclatar a Bolívia i Evo Morales va renunciar al seu càrrec, però les tensions socials i polítiques no han cessat al país andí, que encara no ha celebrat eleccions des que Jeanine Añez assumís el càrrec com a presidenta interina.









Ara, la pandèmia de coronavirus ha accentuat les dificultats socials, ja que el govern interí de | Áñez ha retrassat en dues ocasions les eleccions presidencials per la pandèmia de coronavirus. Així, les eleccions estan programades per al proper 18 d'octubre, però la decisió de la presidenta interina ha provocat un nou esclat social.





Des de fa unes setmanes, i malgrat les recomanacions de govern de no sortir de casa si no estrictament necessari, les protestes socials han augmentat en els carrers i el diumenge es van complir set dies seguits de bloqueig de carreteres. Si bé el diumenge la presidenta interina Añez va tractar de dialogar amb l'oposició per trobar una sortida a la situació, l'intent de diàleg va ser un fracàs ja que els principals líders polítics i sindicals no van acudir.





En els últims dies, els sindicats afins a l'exiliat expresident Evo Morales han tallat les principals carreteres de país per mostrar el seu rebuig a la decisió de Añez, a qui acusen de colpista i d'obstruir el sistema electoral.









Morales, exiliat a Buenos Aires, ha donat suport a les protestes, però diumenge va anunciar a Twitter que els sindicats i ciutadans que s'estan mobilitzant han de "reflexionar i decidir sobre la proposta d'un document per sortir de la crisi que va ser negociat entre el Tribunal Superior electoral, les organitzacions socials i les Nacions Unides, com a garant, per fixar una data d'eleccions definitiva, inamovible i blindada per llei ".





Manca d'oxigen als hospitals

El Ministeri de Salut va informar que els talls a les carreteres van provocar que 31 persones morissin la setmana passada per falta d'oxigen en hospitals per a pacients de COVID-19 i amb altres patologies, i en un comunicat de diumenge, va denunciar que els manifestants havien interceptat tres camions que transportaven oxigen a la ciutat de Cochabamba, al centre de país.









Si bé Añez va explicar que el govern estava traslladant oxigen medicinal a les principals ciutats mitjançant vols, també va explicar que "no és una solució" sostenible, i va demanar als manifestants que posessin fi a aquesta situació.





Però per la seva banda, Evo Morales i els seus seguidors asseguren que la culpa de la manca d'oxigen no és seva, sinó del govern de Añez, que no ha sabut controlar la crisi provocada pel coronavirus. "Abans tampoc hi havia oxigen. Ara ens acusen que no arriba pels bloquejos, però la veritat és que el govern colpista no ens feia arribar ni una aspirina", va afirmar Juana Quispe, diputada del MAS, el partit d'Evo Morales.





Mentre les disputes continuen, en les últimes setmanes el coronavirus ha impactat brutalment a país andí, que ja ha avançat a la Xina en nombre de contagis, registrant fins dilluns 89.999 positius i 3.640 morts. Des dels hospitals denuncien estan a la seva màxima ocupació i el director nacional d'Epidemiologia, Virgili Prieto, ha alertat que les manifestacions són "focus de contagi".





"Esperem que fins dilluns es puguin aixecar els talls de ruta, en cas contrari, tendim d'aplicar la llei", va assegurar diumenge el ministre de la Presidència, Yerko Núñez, després de la reunió fallida convocada per Jeanine Añez.