Els tribunals, col·lapsats: s'estan fixant judicis per al 2022

Els tribunals espanyols han col·lapsat a causa del Covid-19. A Madrid, jutjats del Social estan agendant judicis per al 2022, ja que no hi ha buit per a tot 2019. "Desolador !! ... i a ningú li importa", va escriure un magistrat en les xarxes socials.









No obstant això, la pitjor part del col·lapse sembla que encara no han arribat. Segons informen fonts jurídiques a Economia Digital, al setembre-octubre serà el moment on els tribunals van a experimentar major pressió a causa de totes les demandes que es van a interposar per problemes relacionats amb el Covid-19.





L'àrea més perjudicada és la jurisdicció mercantil, que ja patia retards abans del Covid-19 i ara, s'han multiplicat. Però no és l'única, també hi ha col·lapse als jutjats laborals i socials.





UNA LLEI PER EVITAR EL COL·LAPSE





La Comissió de Justícia de Congrés dels Diputats va aprovar el 21 de juliol una llei amb mesures per a fer front a tots els processos judicials derivats del Covid-19. El text urgeix a el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències a que adoptin les mesures necessàries per evitar el col·lapse, augmentant els recursos materials i humans si cal.