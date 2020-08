Imputats un estret col·laborador de Pablo Iglesias i el tresorer de Podem pel finançament del partit

El titular de Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputat a Juan Manuel del Olmo, secretari de Comunicació de Podem i responsable de les campanyes, així com un estret col·laborador de Pablo Iglesias, a més de al tresorer i la gerent de el partit, Daniel de Fruits i Rocío Esther Val, respectivament, després de la denúncia presentada per l'advocat acomiadat José Manuel Calvente per possible malversació i administració deslleial, entre d'altres possibles delictes.









Segons va avançar 'Público', el magistrat ha citat els tres el proper 20 de novembre en qualitat d'investigats després que Calvente ratifiqués la seva denúncia davant Escalonilla i declarés durant diverses hores a la fi de el juliol passat.





A part d'aquestes citacions, el jutge ha ordenat altres diligències en el marc d'aquesta causa que acaba de posar-se en marxa, com és requerir Podem abundant documentació que abasta des de la comptabilitat fins taules de sous de treballadors.





Les compareixences dels investigats tindran lloc després que hagin declarat tant Calvente com Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera de Congrés i exresponsable de l'equip legal de Podem, i Mónica Carmona, una altra de les antigues advocades de el partit que va ser acomiadada també al desembre. Totes dues estan citades el proper 15 de setembre com a testimonis de refutació després de la denúncia de Calvente.





INVESTIGACIÓ INTERNA

Segons va explicar el mateix advocat, Carmona i ell estaven realitzant una investigació interna per possibles irregularitats comptables en Podem quan van ser acomiadats. Irregularitats que haurien consistit en despeses sense justificar o no previstos en els pressupostos de el partit o també sobresous. També dirigeix les seves sospites contra la Neurona Comunitat SL, empresa de comunicació política que ha treballat en diverses campanyes electorals de Podem.





En tot cas, Calvente va voler deixar clar que ell no ha denunciat a Podem com a persona jurídica i que el seu escrit no es dirigeix contra persones concretes, sinó que ha relatat uns fets presumptament irregulars, de manera que és el jutge qui ha de decidir, després la investigació corresponent, qui són els possibles autors.





L'advocat va ser acomiadat el desembre passat després de ser denunciat per una altra de les lletrades de el partit, Marta Flor, d'assetjament sexual i laboral, denuncia que ha estat recentment arxivada per un altre jutge de Madrid al no trobar cap indici al respecte.





PODEM: BUSQUEN UN CAS MEDIÀTIC

Arran de les imputacions de Del Olmo, el tresorer i la gerent, fonts de Podem consideren que el magistrat Escalonilla està fent "una investigació prospectiva" per "practicar diligències donant per suposada la culpabilitat dels investigats des de l'inici de la investigació".





En la seva opinió, l'objectiu d'aquest tipus d'investigacions és convertir la causa en "un cas mediàtic que duri mesos, encara que després jurídicament quedi en res".