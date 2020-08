El Cercle de la Sanitat veu "molt millorable" la gestió de la pandèmia i dóna suport a una avaluació independent

El Cercle de la Sanitat considera que la gestió de la pandèmia de COVID-19 resulta "molt millorable", de manera que donen suport a la realització d'una avaluació independent tal com van reclamar vint prestigiosos científics a través d'un article a la revista científica 'The Lancet '.









"És una qüestió molt complicada, perquè afrontem una cosa que mai hem viscut en l'últim segle, però també és cert que, un cop que han transcorregut sis mesos des que va irrompre la COVID-19 a Espanya, podem dir que el balanç és molt millorable , per la qual cosa és urgent una avaluació independent ", comenta el seu president, Ángel Pont, en un comunicat.





Així, assegura que "no s'ha de tenir por d'una avaluació que compti amb experts espanyols i internacionals, però de forma independent i sense tuteles polítiques de cap partit". Segons la seva opinió, "el que ha de donar por és que després d'un semestre de pandèmia", Espanya estigui "en una situació tan delicada com l'actual i no sigui capaç de detectar possibles errors per corregir-los i lluitar en millors condicions contra noves onades de aquest virus i contra futures pandèmies ".





"No es tracta d'revengismes ni de perseguir cap administració en concret, sinó d'aprendre entre tots. Gairebé 30.000 morts reconeguts oficialment, encara que sapiguem que la dada és més gran, i les seqüeles socials i econòmiques que la pandèmia ens deixarà són raons de pes com perquè no hi hagi dubte de la importància d'identificar i rectificar errors i potenciar allò que sí que s'ha fet bé, que també és just destacar-", afegeix Pont.





En la seva opinió, una de les lliçons que sí que es poden extreure és que "Espanya no pot dependre de l'exterior per al proveïment de material sanitari, pel que és imperatiu donar suport a la indústria nacional i europea, molt castigada en els últims anys pel pes tan desmesurat que s'ha donat al preu en contractes i compres públiques, impedint que poguéssim competir contra proveïdors d'altres regions com Àsia ".





FLUX DE PERSONES

A més, recorda que l'associació ha plantejat reiteradament la necessitat que s'establissin més controls de seguretat a l'turisme, com demanar una PCR negativa recent, "perquè encara que no existeix el risc zero, es minimitzaria bastant". Així, lamenta que no es fes quan Espanya tenia xifres més baixes i adverteix que "lluny d'haver desincentivat el flux de persones, s'hagués enviat un missatge a l'exterior de major seguretat". "Finalment, ni s'han imposat aquests controls ni s'ha pogut evitar que molts Estats posin traves als seus conciutadans per venir a Espanya", afegeix.





Una altra de les qüestions per les que el Cercle de la Sanitat expressa la seva "preocupació" és pel fet que "un semestre després que irrompés el COVID-19 a Espanya, no hagi estat" capaç de garantir una major coordinació entre administracions autonòmiques i estatal, ni tampoc posat d'acord en com comptabilitzar les xifres de morts i contagiats ".





En paraules del president de l'associació, "això no és admissible ni decent i s'ha de corregir immediatament", de manera que expressa el seu desig que la creació de la Secretaria d'Estat de Sanitat "serveixi per això realment com més aviat millor".





El reforç de l'atenció primària; la importància d'actuar amb major previsió en la preparació d'equips de rastrejadors, i posar en marxa com més aviat millor l'aplicació mòbil per reforçar la detecció de contactes de risc són altres de les reivindicacions de l'Cercle de la Sanitat.





"No tenim temps per perdre i ja hem vist que tota anticipació és poca en una situació com la que malauradament estem patint. Per això, no hi ha temps per perdre en el que a la detecció de punts de millora es refereix", sentencia Àngel Pont , que també avisa que "la responsabilitat no només és de les administracions, sinó de cada un dels ciutadans, que estem obligats a actuar amb la màxima prudència ja no abaixar la guàrdia, per nosaltres mateixos i pels que ens envolten".