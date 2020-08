Aragonès promet que recuperaran "fins a l'últim euro públic corromput" en el cas de el 3%

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha avisat que perseguiran la corrupció i recuperaran "fins a l'últim euro públic corromput" després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi ordenat als serveis jurídics personar-se en la causa de el 3% de presumpte finançament irregular, que afecta CDC i al PDeCAT.









"Ens personar en la causa de el 3% com a Govern de Catalunya. Perseguirem la corrupció i recuperarem fins a l'últim euro públic corromput", ha assegurat aquest dimarts en un missatge al seu compte de Twitter.





Aragonès ja va demanar diumenge que la Generalitat es personés com a acusació en aquest cas, després que el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata dictés a finals de juliol un acte en el qual proposa jutjar els exgerents de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca i Germà Gordó, a l'exresponsable jurídic de el partit Francesc Sànchez, així com a altres 28 persones físiques i 16 jurídiques, per delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals.