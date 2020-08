García Navarro: "Residents i familiars han de tenir major participació en la gestió de les residències d'avis"

La situació que s'està vivint a les residències de persones de la tercera edat per causa de la pandèmia ha generat un debat sobre com s'han vingut gestionant aquests centres tant des del sector públic com el privat.









L'alta taxa de mortalitat que han patit aquests centres ha servit per posar en dubte el seu funcionament i ha provocat una reacció des de nombrosos sectors socials exigint que un canvi substancial en el funcionament d'això centres i en les atencions que es dispensen als residents.





El president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG), José Augusto García Navarro, assegura en una entrevista a CatalunyaPress que els canvis són necessaris i urgents, que s'han de modernitzar els sistemes de gestió i que s'ha d'aprendre de com es fa en altres països per evitar que en el futur tornin a produir situacions com les viscudes durant la pandèmia a les residències de la tercera edat.





Com veu la situació actual de les residències de gent gran?

A hores d'ara, jo crec que estan en el punt de mira de la societat a l'ésser on s'han acumulat major nombre de morts en l'epidèmia de coronavirus. El 70% de les persones mortes durant l'epidèmia són persones que vivien en residències de mayores. A més, s'estan articulant reflexions al voltant de si són el nivell més adequat per tractar a la gent gran amb dependència i múltiples malalties cròniques, si la seva dotació econòmica és l'adequada, si hi ha hagut errors en la protecció dels residents, etc. Probablement, de manera injusta, se'ls està fent culpables d'aquesta alta mortalitat, quan realment és un servei que no teníem preparat per fer front a una malaltia tan agressiva com la COVID19.





Creu que si la gent gran haguessin estat cuidats pels seus familiars la situació hauria estat diferent?

Sense cap dubte la mortalitat hauria estat clarament inferior. L'exemple són els països asiàtics, on hi ha poques o cap residència de gent gran, i les persones amb edat avançada, múltiples malalties i dependència són cuidats a casa seva, en la majoria de casos per les seves familiars. En aquests països quan es va decretar el confinament domiciliari també es va protegir de la infecció als mayors. En els països occidentals (en tots, no només a Espanya), en canvi, el confinament domiciliari no va protegir a aquestes persones que són les més vulnerables de la nostra societat davant d'una infecció. De fet les residències eren un focus concentrat de persones molt susceptibles de patir la infecció de forma greu i eren establiments on s'afavoria la propagació de virus.





Per què hi ha hagut tants morts a les residències?

Per tres grans raons: les persones que hi viuen, el treball que en elles es desenvolupa i la tardança en la detecció de virus i en la protecció del mateix. Les persones que hi viuen acumulen una alta càrrega de malaltia crònica (tenen una mitjana de 7 malalties diferents) i de dependència. Són persones que necessiten ajuda per a les activitats bàsiques de la vida diària com rentar-se, vestir-se, menjar, desplaçar-se, etc. Això fa d'elles persones molt susceptibles a una infecció altament transmissible com la COVID19. A més són persones molt febles i amb poques reserves físiques per fer front a la infecció, pel que solen tenir més gravetat i més mortalitat que les persones més joves. En segon lloc, aquestes persones necessiten que els ajudin a vestir-se, rentar-se, desplaçar-se, etc. És a dir, els professionals de les residències necessiten fer un treball d'alt contacte físic i de proximitat.





"Aquí no valen les distàncies de seguretat d'un metre i mig, perquè no es pot tenir cura d'un dependent a un metre i mig"





I això afavoreix la transmissió d'uns residents als altres i de residents a professionals i viceversa.En tercer lloc hi ha un alt percentatge de residents que són asimptomàtics. És a dir, tenen la malaltia i la poden transmetre, però no tenen símptomes. I la realitat va ser que en el passat mes de març i fins ben entrat el mes d'abril no vam disposar de prou tests diagnòstics (els tests PCR), ni tampoc equips de protecció individual (EPI). No ens adonàvem i el virus s'anava expandint fàcilment quan entrava en una residència.

Per tant, les residències eren el terreny idoni per a la transmissió de virus i on aquest ens ha ensenyat la seva pitjor cara: persones molt febles, que necessiten ser cuidades amb alt toc, en un context on no hi havia equips de protecció per als treballadors.





Quins són els principals errors que s'han comès?

Es va considerar tarda a les residències i quan ens vam adonar la infecció s'havia estès molt i havia causat una alta mortalitat. Hi ha hagut un problema claríssim d'enfocament. La nostra màxima preocupació eren els respiradors i els llits de cures intensives i el virus anava expandint-se en la rereguarda, a les residències de gent gran. S'havien d'haver considerat els dos fronts alhora.

També hi ha hagut un problema de delimitació de competències: es va intervenir tard des dels serveis sanitaris. En ésser les residències serveis socials, es va considerar que eren els serveis socials de cada comunitat autònoma qui havia de fer-se càrrec. Però la realitat és que un virus és un problema sanitari i no social.

I, finalment, hi ha hagut un problema claríssim d'assumpció de responsabilitats entre administracions. Un exemple són els casos on s'ha forçat la intervenció de salut de les residències de gent gran, després de brots amb alta mortalitat. Un altre exemple és que no disposarem d'un sistema fiable d'informe de dades reals d'afectació de virus en residències fins al mes de setembre: és a dir 7 mesos després de la primera mort d'una persona per coronavirus que vivia en una residència de gent gran (una dona de 99 anys que va morir a Madrid el 3 de març).





Es deu replantejar la gestió de les residències d'avis d'acord amb el viscut?

Sense cap dubte. Cal que hi hagi una major participació dels residents i els seus familiars en la gestió del dia a dia dels centres.





"També crec que cal incrementar la transparència del que realment passa en cada residència"





Als Estats Units, per exemple, les residències de finançament públic tenen tota la informació disponible en una pàgina web que es diu "nursing home compari". S'hi poden veure les últimes inspeccions de la residència, les ràtios de personal, els trasllats que hi ha a l'hospital, etc. Un servei que en la seva gran majoria és finançat públicament ha de ser absolutament transparent i accessible a tots els ciutadans.

A més, hem d'orientar l'atenció que donem més cap a resultats. No es tracta només de saber si es compleix un procediment o un protocol, sinó de si les persones de la residència fan activitats recreatives o físiques, o si pateixen caigudes, o si milloren la seva qualitat de vida, o si tenen infeccions, etc.

Finalment, cal planificar les residències de gent gran juntament amb els serveis sanitaris de cada territori en concret i fer que realment els serveis sanitaris i socials per atendre aquestes persones treballin de forma conjunta. Que es faci una veritable integració de serveis sanitaris i socials.





Estan les residències preparades per als possibles rebrots?

D'acord amb el que es va pactar en la primera setmana d'agost entre els Serveis Socials de les comunitats autònomes, la Secretària d'Estat de Drets Socials i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies no estem preparats. En aquest acord, que per cert arriba 5 mesos després de l'inici de l'epidèmia en residències de gent gran, es va indicar que al setembre és quan cal tenir reserves d'equips de protecció individual i plans de contingència en totes les residències. És a dir, de forma implícita ens estan dient que ara no els tenim. Com ens passa moltes vegades, la situació és heterogènia i hi ha algunes comunitats autònomes molt avançades en les seves respostes i que sí que estan preparades, mentre que altres encara no.





Quant material sanitari els caldria?

S'aconsella que cada residència disposi d'una reserva estratègica de material sanitari, és a dir, de EPI de 4 setmanes. Cada residència de majors ha de multiplicar per quatre la setmana de més consum del primer brot i deixar-lo al magatzem per si hi ha rebrot.





És necessari reforçar les plantilles de personal per atendre adequadament a la gent gran?

Absolutament si. Des de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia hem estudiat totes les normatives autonòmiques i estatal de ràtios de personal en residències de gent gran i les xifres són esgarrifoses.





"Per exemple, la comunitat autònoma que menys temps dedica per infermera a resident li dedica 5 minuts al dia, la que més, 22 minuts"





De gerocultor (que són els que porten la càrrega més gran de treball perquè s'encarreguen de la higiene, el vestit, el desplaçament i l'alimentació) entre 43 i 81 minuts al día. De fisioterapeuta entre 1 i 12 minuts al dia ... Imagineu quina sessió de fisioteràpia podem fer amb aquesta dedicació! Qualsevol persona que tingui cura o hi hagi cura a una persona amb dependència sap que aquestes xifres són escandalosament baixes. Es necessari incrementar-les de manera urgent si volem prestar una adequada atenció als nostres majors més dependents.





El personal de les residències fa anys que es queixen de les seves condicions laborals, de la manca de personal, i les denúncies per maltractament a la gent gran són habituals. Per què falla tant el sistema?

És cert que el personal de les residències de gent gran està mal remunerat. Segons les categories professionals es cobra entre un 35% i un 44% menys que la categoria equivalent a un hospital. Per exemple: un gerocultor cobra 7 € per hora, una infermera d'11 € o un metge 15 € . La ràtio com abans dèiem és també molt baix. Les conseqüències d'aquestes dues variables són molt clares: alta rotació de professionals, alt absentisme laboral, escàs estímul per progressar professionalment, escassa implicació en projectes de mitjà i llarg termini, etc. És necessari incrementar el finançament per aconseguir incrementar la professionalització i la implicació. I per millorar les cures.









Quines mesures s'haurien d'adoptar per millorar-les, independentment d'aquest tipus de situacions?

Ho hem assenyalat anteriorment. En l'àmbit del funcionament: major participació de residents i familiars, més transparència, orientació a resultats i qualitat de vida i integrar serveis sanitaris i socials. En l'àmbit dels professionals: millorar les ràtios de personal, millorar les condicions laborals i incrementar el professionalisme i la formació. En l'àmbit global: pensar que atendre persones grans amb dependència i malaltia comença en el domicili i la residència ha de ser l'últim pas, quan no hi ha més remei. Potenciar, per tant, els serveis domiciliaris i prioritzar-abans que les residències d'avis. Y les noves residències fer-les més petites, amb unitats separades de convivència (que permeten aïllar millor davant les infeccions) i adequades per posar en pràctica la telemedicina quan sigui necessari.





¿Les nostres residències estan millor o pitjor preparades que les de la resta dels països del nostre entorn?

La situació és molt similar en tots els països mediterranis. Hi ha un model diferent de residències al nord d'Europa, on els establiments són més petits en grandària i estan organitzats en petits unitats de convivència que són diferents. Encara que a aquest model també l'ha afectat molt l'epidèmia de coronavirus (per exemple, a Noruega la mortalitat en residències ha estat del 48% de l'total de mortalitat) és probable que aquest model sigui el que vegem en el futur. Les residències de gent gran són una assignatura pendent del món occidental i hem de posar-les en la primera línia d'actuacions prioritàries PostCOVID. És la nostra obligació com a societat.