Les residències d'avis tornen a estar en el centre d'atenció pel Covid-19

Les residències d'avis tornen a estar en el centre d'atenció de les autoritats sanitàries pels rebrots que s'han detectat en algunes d'elles. La situació viscuda en els moments més durs de la pandèmia, quan la majoria de la mortaldat provocada pel virus es produïa en les residències de gent gran, ha obligat les autoritats a accelerar l'adopció de mesures sanitaries.





Així, ja han estat diverses les comunitats autònomes que han decretat l'aïllament total de les residències, ordenant el seu tancament i la prohibició de les visites dels familiars. És el cas d'Andalusia, el País Valencià o Catalunya, regió en la qual 16.791 ancians de residències han donat positiu, de les que 6.342 han mort i 38 es troben actualment ingressades, a 7 d'agost.





També la Diputació de Sòria ha prohibit les visites a les residències de gent gran de Sant Josep a Burgo de Osma i La nostra Senyora dels Miracles a Ágreda "davant un possible rebrot".





A Castella-la Manxa, la Conselleria de Sanitat ha determinat que els usuaris de les residències de la regió podran sortir exclusivament a el domicili familiar i per un període mínim de 10 dies naturals i màxim de 8 setmanes, mentre duri la situació originada per la crisi sanitària de la Covid-19.





SITUACIÓ COMPLICADA

La situació és complicada en residències d'Aragó, on el Departament de Sanitat de Govern autònom ha reconegut que el nombre de residències de persones grans amb casos actius ascendia a 52, amb 469 persones infectades, de les que 315 són usuaris i 154 professionals. Dels residents, 64 es troben hospitalitzats i s'han registrat 14 morts des de principis del mes de juliol.





En l'actualitat, el 75 per cent dels casos positius per la COVID-19 en aquest tipus d'establiments es concentren en set residències d'Aragó. Així mateix, en 33 dels 52 centres de gent gran afectats s'han registrat menys de tres casos.





A la Comunitat de Madrid el focus està en el brot de la residència Sant Marc de Sant Martín de la Vega, que comptabilitza 52 contagis de coronavirus i dos morts.





Per la seva banda, la Conselleria de Salut i Consum de Balears ha detectat dos brots nous en dues residències d'avis, un a La Bonanova, a Palma, i un altre a Sèniors Inca, a la mateixa localitat.





MOLT VIGILANTS

La vigilància s'ha extremat en tots els centres. "Tots els centres estan expectants i molt vigilants, com és normal i com hauria d'estar tota la població, davant els rebrots que està havent", afirma el president de la Federació Empresarial de la Dependència (FED), Ignacio Fernández-Cid.





Respecte a la situació actual de les residències, el president de la FED indica que tots els centres disposen de "plans de contingència", així com d'Equips de Protecció Individual (EPI) com a mínim per 15 dies. "Pagats per nosaltres", critica, per després afegir que és una cosa que no entenen en el marc "d'una crisi sanitària".





Per la seva banda, el secretari general de l'Associació d'Empreses de Serveis per a la Dependència (AESTE), Jesús Cubero, assenyala que "davant el panorama de rebrots que comença a donar-se a tot Espanya d'una manera més o menys generalitzada", les empreses de el sector consideren que "l'única manera de dificultar l'entrada de virus a les residències és limitar les vistes de familiars i sobretot les sortides de majors fora dels centres".