El PP carrega contra Pablo Iglesias després de la imputació de Podem

El PP ha recordat al vicepresident de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, quan deia incompetent a Mariano Rajoy per no assabentar-se del finançament del seu partit, arran de l'anomenat 'cas Gürtel' que va motivar la moció de censura contra el Govern del Partit Popular.













"Quan la incoherència, el populisme barat i l'hemeroteca destrossen a l'incompetent Pablo Iglesias. Es posen morats sí, però d'empassar les seves pròpies paraules", ha assegurat el PP en un missatge al seu compte oficial de Twitter. "A la fi resultarà que les clavegueres estaven totes en Podem", afegeix en un altre tuit.

És més, el PP han difós en xarxes socials el vídeo amb les pròpies paraules que des de la tribuna del Congrés Iglesias va dir a Mariano Rajoy, després de llegir les declaracions de l'aleshores cap de l'Executiu assegurant que ell "no sabia res" i "mai" va conèixer finançament il·legal ni es va ocupar dels afers econòmics del PP. Al seu entendre, Rajoy no negava els fets sinó que negava conèixer-los.





Iglesias va prosseguir llavors: "Vostè ens convenç i nosaltres el creiem. I creiem que efectivament vostè no sabia res i, per tant, arribem a la conclusió que és vostè un incompetent perquè sent dirigent de PP des de 1989 i president de Govern des de les eleccions de 2011, només un incompetent podria no saber el que estava passant en el seu partit ".





QUÈ DIU ARA?

Més càrrecs del PP han difós aquesta cinta a Twitter i una crítica similar a Podem. Així, el vicesecretari de Política Territorial, Antonio González Terol, ha demanat explicacions a Esglésies després de dir de Rajoy que "només un incompetent podria no saber el que estava passant en el seu partit". "Què diu ara de la caixa B de Podem Pablo Iglesias?" , Li ha interpel·lat.

Per la seva banda, el vicesecretari de Participació del PP, Jaime Olano, ha preguntat si "el Torquemada de Vallecas s'ha convertit en el mudet de Galapagar": "Què opina Sánchez sobre la caixa B de Podem? ¿Cessa a Esglésies?" .





La portaveu de Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha difós una altra cinta amb el que va dir Iglesias, durant el debat electoral abans de les generals, a l'ésser preguntat en quines circumstàncies assumiria responsabilitats polítiques per casos de corrupció en el seu partit. "Obertura de judici oral, dimissió. Així de ràpid i així de concret", va respondre llavors el líder de Podem.





EXIGEIX EXPLICACIONS

Terol ha exigit que Iglesias "doni la cara en les Corts" i "deixi d'amagar-se darrere de la taula de Consell de Ministres". De la mateixa manera, el vicesecretari de Comunicació, Pablo Montesinos, ha emplaçat el vicepresident segon a comparèixer i donar explicacions urgents. "Sabia del presumpte finançament irregular d'Podemos, si o no ?, li ha preguntat, per afegir que Pedro Sánchez" avala amb el seu silenci els escàndols que acorralen al seu vicepresident ".





La portaveu del PP a Brussel·les, Dolors Montserrat, ha denunciat que Iglesias estigui "en silenci" davant les informacions que s'estan coneixent sobre Podem. "On són els líders dels partits de Govern de coalició quan els esquitxen escàndols? Callats", ha denunciat en la mateixa xarxa social.