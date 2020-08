Podem carrega contra el jutge: "Viola les mínimes garanties processals"

El secretari de Societat Civil de Podem i coportaveu de l'Executiva, Rafa Mayoral, ha denunciat aquest dimecres una "utilització política" de la causa que investiga el finançament de el partit i considera que el jutge, que també ha imputat a la formació 'estatge' com a persona jurídica, està fent "coses estranyes".









Així s'ha pronunciat el dirigent de Podem en una entrevista a la Cadena Ser, després que es conegués que el titular del Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputat el partit com a persona jurídica després de la denúncia presentada pel advocat acomiadat José Manuel Calvente per possible malversació i administració deslleial, entre d'altres possibles delictes.





"Ocorren coses molt estranyes", ha censurat Raya Mayoral, qui considera que la declaració de Calvente no té "ni cap ni peus" i que seria motiu "de riure" si no fos un procediment penal. Aquesta causa, segons ha denunciat, afecta "elements bàsics de la democràcia" i avisa que es tracta d'una maniobra per "dissuadir" a la gent que no faci política perquè "els poders fàctics van a anar a per ells".





El dirigent de Podem ha sostingut que aquesta causa, per la qual també s'ha imputat al secretari de comunicació i al tresorer de el partit, està sent "amplificada" perquè, segons ha dit, hi ha un "interès polític de fons" amb la moció de censura que registrarà Vox al setembre. "Necessita guarniment", ha dit Mayoral en relació a aquesta moció de censura.





En aquest sentit, el diputat de Podem ha retret que a Vox no se li hagi demanat una fiança per exercir com a acusació popular en aquest procediment i creu que la formació de Santiago Abascal s'ha personat en aquesta causa per intentar fer fora de la Moncloa a Unides podem.





"VIOLA LES MÍNIMES GARANTIES processals"





Amb tot, Rafa Mayoral ha carregat contra el exadvocat de Podem, José Manuel Calvente, perquè creu que no ha aportat cap "indici" en la seva declaració, sinó que es tracten de "suposicions que no se sostenen i que ratllen el ridícul".





Així mateix, ha censurat que les preguntes dirigides per part de la defensa i la fiscalia a Calvente "hagin desaparegut" perquè creu que són les proves que demostraven que les coses que ha declarat davant del jutge "no tenen ni cap ni peus".





El dirigent de Podem també ha criticat que se citi a declarar al novembre. "És la guinda del pastís", ha afegit Rafa Mayoral, que considera que això forma part d'una "utilització política" perquè es parli sobre aquest assumpte.





Finalment, creu que la causa es resoldrà "favorablement" davant Podem pels recursos que ha presentat la formació de Pablo Iglesias, i ha assegurat que el seu partit "complirà els mandats legals" amb tot el que li requereixi el jutge.