Set joves contra el Covid-19

Amnistia Internacional fa públics els testimonis de set joves activistes de Malàisia, l'Afganistan, Senegal, Polònia, Austràlia i Kirguizistan i les extraordinàries iniciatives que van posar en marxa o en què es van involucrar per donar suport a la seva comunitat durant la pandèmia.









Segons destaca l'organització, Sandra Grzelaszyk, de 20 anys, fa campanya pels drets de les dones, especialment, l'accés a l'avortament a Polònia. Al país s'ha presentat un projecte de llei que, si s'aprova, prohibiria l'avortament en els casos de malformacions greus i mortals de l'fetus.





Com a conseqüència del confinament, Sandra i les seves companyes van publicar fotos i vídeos a Internet convidant a la gent a fer-se sentir signant la petició d'Amnistia Internacional Polònia per impedir la promulgació de la llei. Fins a la data, més de 80.000 persones han signat la petició.





"Els dirigents estan utilitzant la pandèmia per augmentar el seu poder o canviar la llei. Ens s'enfadava enormement que el govern pogués fer una cosa així durant un moment tan difícil per a tothom, sense que la ciutadania tingués la possibilitat d'expressar les seves objeccions. Sotmetre a un avortament és una decisió personal en tots els casos ", afirma Sandra.





Per la seva banda, Mamadou Diagne, de 25 anys, reparteix mascaretes a persones vulnerables a la infecció de la COVID-19 al Senegal. Fins al moment, ell i els seus companys han repartit 1.000 mascaretes donades per un exactivista d'Amnistia que ara viu als Països Baixos.





"Els comerciants estan en contacte amb gent durant tot el dia, pel que estan més exposats que altres persones. S i es contagien poden propagar el virus molt ràpid. També volem lliurar màscares a captaires i talibés (nens obligats a pidolar per mestres de les escoles alcoràniques) ", subratlla.





AJUDA A LES PERSONES MARGINADES DE LA SOCIETAT





A Malàisia, la fundadora de l'ONG Refuge For The Refugees (Refugi per a les Persones Refugiades), Heidy Quah, de 26 anys, ajuda a algunes de les persones més marginades de la societat.





Heidy també denuncia el tracte que el govern malaisi està donant a les persones refugiades durant la crisi. "Les detencions massives han donat lloc a la massificació dels centres de detenció. Al seu torn, la massificació ha fet que en aquests centres s'hagi produït un augment dels casos. A causa de amb l'acció, l'COVID-19 s'ha propagat com un incendi i el nombre de casos s'ha incrementat fortament. Hem sabut d'històries de nadons nascuts en centres de detenció que, a l'néixer, són declarats casos positius de COVID-19 ", relata.





"Així de terrible és la situació ara mateix. No puc ni començar a imaginar-me com deu ser tenir aquesta preocupació tan terrible per la meva pròpia seguretat. No entenc per què necessitem tractar a altres éssers humans d'una manera tan horrible. Em frustra. ¿ Com voldria jo que em tractessin si algun dia em detenen? què voldria que fessin per mi les comunitats a les quals pertanyo? què puc fer amb els privilegis que tinc? No es tracta de posseir una casa luxosa, un bon cotxe i poder marxar de vacances, sinó més aviat de tenir veu, i que la teva veu compti ", comenta.





Mohib Faizy té 19 anys i estudia Tecnologies de la Informació a la Universitat Americana de l'Afganistan. S'ha gravat a si mateix llegint llibres infantils que es van publicar després en la pàgina de Facebook de LEARN i es van distribuir en memòries USB a docents i nens i nenes de tot el país.





"Hi ha molts districtes en els quals els nens i nenes no tenen accés a l'escola. Estem creant escoles per a ells. El nostre pla, amb el temps, és carregar aquests llibres en pastilles i lliurar-les estudiants necessitats que hagin manifestat el seu entusiasme amb aprendre i rebre una educació. Sempre he volgut millorar la societat, i aquesta és una molt bona oportunitat per servir a la meva gent ".





ART I ACTIVISME





Així mateix, Cap Spalding, de 21 anys i membre del grup assessor juvenil d'Amnistia Austràlia i un dels seus líders LGBTI nacionals, està creant una campanya de "artivisme" en línia que combina art i activisme en suport a les persones LGBTI.





Segons informa Amnistia, la campanya exposarà obres d'art de persones LGBTI sobre el tema de la visibilitat. "Aquesta campanya se centra en la visibilitat a la pandèmia de COVID-19 i dóna llum sobre les persones queer en la societat australiana. Revelarà la discriminació que suporten les persones queer, però també posarà el focus sobre el talent artístic que hi ha a la nostra comunitat , com el drag, la moda i el maquillatge ", assegura.





Per la seva banda, Farkhad Musazov, de 24 anys, dóna suport a joves LGBTI al Kirguizistan, que han de realitzar la quarantena pel coronavirus en espais no segurs, entre els quals, de vegades, es troba la llar familiar. A través de la seva organització, Kyrgyz Indigo, ajuda a joves LGBTI que necessiten suport psicològic i jurídic mitjançant la publicació de les seves dades de contacte en línia, ofereix ajuda humanitària i un espai segur en cinc refugis temporals a persones LGBTI.





"Moltes persones LGBT + que han perdut la feina i ingressos durant la pandèmia s'han vist obligades a tornar amb la seva família. Però estan tenint dificultats per expressar-se. Les seves famílies volen controlar el seu comportament i el seu discurs. A més, la generació més gran és majoritàriament molt conservadora i religiosa, el que significa que les persones LGBT + s'exposen a molta tensió i hostilitat a la llar. Moltes pateixen violència en l'àmbit familiar i no tenen un lloc a l'haver de tornar ", explica a AI.





Hasan Al-Akraa, de 20 anys, és estudiant i refugiat sirià. A través de la Xarxa de Voluntaris Al Hassan, fundada per ell, ha distribuït paquets d'aliments a famílies refugiades a Malàisia, on resideix. També ha recaptat diners mitjançant 'crowdfundin' per costejar les despeses hospitalàries i la renda de persones refugiades amb dificultats, especialment, mares solteres, nens i nenes orfes, persones malaltes i famílies amb sis o set membres que alimentar.





"No volem veure a famílies ni a nens o nenes vivint al carrer, ni a persones esperant a les portes d'un hospital per donar a llum sense que les admetin. No volem que ningú mori ni que el seu estat de salut empitjori mentre ens quedem de braços creuats. No volem veure ningú anar-se'n al llit amb gana. Ens neguem a això. Per a nosaltres, ajudar és molt important. Ajudem a tot el que s'acosta a demanar ajuda ", conclou.