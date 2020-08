El PP acorrala Iglesias tirant d'hemeroteca i demana la seva dimissió: "Tic, tac, tic, tac ..."

El Partit Popular ha tornat a exigir la dimissió de el vicepresident segon, Pablo Iglesias, perquè considera que està "inhabilitat" per al càrrec després que el jutge imputés Podem en la causa que investiga el finançament de el partit. La formació de Pablo Casado ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials en què recopila diferents declaracions del propi Iglesias demanant la dimissió per als casos de corrupció.









"Aquest populista d'ambició il·limitada no pot ser vicepresident de Govern d'Espanya. Algú que es mou constantment en les clavegueres, al costat de la imputació del seu partit, la seva cúpula i la corrupció que el arracona, està inhabilitat per al càrrec", diu el tuit publicat en el perfil oficial del PP, i que va acompanyat d'un vídeo d'un minut.





En aquest vídeo, la formació de Pablo Casado assegura que a Iglesias "se li acaba el temps" i s'escolta de fons l'advertència que feia el secretari general de Podem a l'expresident de Govern Mariano Rajoy davant els presumptes casos de corrupció: "Tic, tac, tic, tac ... ".





Així mateix, recorden les paraules d'Iglesias en el debat electoral de 2016 quan sostenia que es hauria de dimitir amb l'obertura del judici oral. El vídeo, també publica els titulars de premsa relacionats amb el procediment judicial que investiga el finançament de Podem, mentre afegeix declaracions passades del secretari general de el partit.





Finalment, demanen la dimissió de Pablo Iglesias en sintonia amb la línia marcada aquest últim dia per diferents diputats de la formació popular, que han exigit a el vicepresident de Govern que cessi les seves funcions en el Consell de Ministres davant aquesta causa.









En termes similars s'ha expressat el diputat Mario Garcés, qui recorda la data de la moció de censura contra el Govern de Mariano Rajoy arran de l'anomenat 'Cas Gürtel' i es pregunta si el PSOE pot "governar amb un partit imputat per finançament il·legal "i si pot Unides Podem" seguir en un govern amb una mínima dignitat democràtica després de la seva imputació ". "Hi havia una vegada un 31 de maig de 2018", afegeix el parlamentari popular.





"QUÈ DIU ARA DE LA CAIXA B DE PODEM?"





Més càrrecs del PP han difós a Twitter una crítica similar a Podem. Així, el vicesecretari de Política Territorial, Antonio González Terol, ha demanat explicacions a Iglesias després de dir de Rajoy que "només un incompetent podria no saber el que estava passant en el seu partit". "Què diu ara de la caixa B de Podem Pablo Iglesias?", Li ha interpel·lat.





Per la seva banda, el vicesecretari de Participació del PP, Jaime Olano, ha preguntat si "el Torquemada de Vallecas s'ha convertit en el mudet de Galapagar": "Què opina Sánchez sobre la caixa B de Podem? ¿Cessa a Iglesias?" .





També s'han fet ressò en xarxes socials la portaveu d'Interior de l'PP al Congrés, Ana Vázquez --que l'acompanya amb el missatge "Autozasca en tota la cua" - o el senador per Almeria Rafael Hernando, que ha afegit: " per la boca mor el peix ". I el mateix han fet les diputades Ana Pastor i Pilar Marcos. "Iglesias, l'incompetent", ha postil·lat aquesta última.





LA CÚPULA DEL PP LI EXIGEIX QUE OFEREIXI EXPLICACIONS JA





Terol ha exigit que Iglesias "doni la cara en les Corts" i "deixi d'amagar-se darrere de la taula de Consell de Ministres". De la mateixa manera, el vicesecretari de Comunicació, Pablo Montesinos, ha emplaçat el vicepresident segon a comparèixer i donar explicacions urgents.





"Sabia del presumpte finançament irregular de Podem, si o no ?, li ha preguntat, per afegir que Pedro Sánchez" avala amb el seu silenci els escàndols que acorralen al seu vicepresident ".





Per la seva banda, la vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, ha recriminat a el Govern de coalició que "només de la cara per rebre aplaudiments dels seus". "On són Sánchez i Iglesias? ¿Res a dir?", Ha interpel·lat a Twitter.





En termes semblants, la portaveu del PP a Brussel·les, Dolors Montserrat, ha denunciat que Iglesias estigui "en silenci" davant les informacions que s'estan coneixent sobre Podem. "On són els líders dels partits de Govern de coalició quan els esquitxen escàndols? Callats", ha denunciat en la mateixa xarxa social.





¿DIMITIRÀ?





L'exalcaldessa de Ciutat Real i presidenta de la Comissió de Sanitat de Congrés, Rosa Romero, ha afirmat que "la coalició que va arribar a el Govern donant lliçons, hauria de dimitir i convocar eleccions". Al seu entendre, els socis que els van fer pujar "haurien de ensenyar-los el camí".





L'expresident del PP basc i diputat de la coalició PP + Cs a la Cambra de Vitòria, Carlos Iturgaiz, s'ha mostreu segur que Iglesias "serà coherent amb el que demana als altres en similars circumstàncies, i dimitirà al costat de la seva cúpula en poques hores ".