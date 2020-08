Pablo Iglesias està recollint el que ha sembrat

Hi ha un refrany que s'utilitza amb freqüència "qui a el cel escup, a la seva cara li cau". Això és el que li està succeint al líder d'Unides Podem i vicepresident de el govern d'Espanya, Pablo Iglesias. En els últims temps li està caient a sobre tot el que ha escopit al cel des de la finca particular en què ha convertit el seu partit, des de la qual disparava i segueix fent-ho a tot el que li pot treure rèdit polític.













És una estratègia per distreure a les persones, perquè no s'assabentin dels tripijocs del seu partit que ara li passen factura, com ha passat amb altres formacions polítiques. La diferència és que ells van de purs i transparents per la vida mentre criden corruptes als altres. No han deixant canya dreta, inclòs el partit amb el qual comparteixen govern. Ara a Podem li està caient tot a sobre, amb gran sorpresa dels seus votants i l'oposició. ¿Justificaran els seus "desgràcies" atribuint-li les culpes de tots els seus mals als mitjans de comunicació i als jutges malvats? No ho dubtin que serà així, sempre cal buscar un culpable, i aquest sempre és de fora.





Aquest dimarts, el jutge del Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid ha imputat Podem com a persona jurídica en la causa que investiga el finançament de el partit. Ho ha fet després de rebre la denúncia presentada per l'ex advocat de la seva formació, que va ser acomiadat de la formació sota sospita d'assetjament sexual a una companya, però el jutge va arxivar la denúncia. Del que es tractava, segons les declaracions de l'ex advocat, és de no destapar els comptes de la formació: el muntatge del conegut Cas Dina i la realitat interna de el partit morat, molt diferent de la que volen donar.





És una secta Unides Podem? D'acord amb el que expliquen els que han estat militant i del que cada dia es coneix, tot sembla indicar que així és. A la fi Unides Podem ha caigut massa aviat a les xarxes dels beneficis de l'eròtica de el poder. La seva adaptació a la nova vida ha estat d'allò més complaent. Com es diu popularment "a ningú li amarga un dolç" i menys si aquest es pot assaborir cada dia. La resta no importa. Si cal canviar els estatuts, es canvien; si cal carregar-se uns quants personatges incòmodes, s'acomiaden; si cal tenir una possible caixa B, es té, La fi dels líders justifica els mitjans emprats per sobreviure en aquest món polític.





Pablo Iglesias i la seva guàrdia pretoriana: l'intrigant Monedero; l'hàbil Mayoral; el valgut Echenique i algun més han tingut sort fins ara de campar al seu aire, sense consultar als seus inscrits. Ara, la justícia a la que tant critiquen els ha posat en el punt de mira amb una llarga llista d'acusacions a l'esquena. Encara que es pressuposa, fins que no hi hagi sentència, la seva innocència, les dades que cada dia van sortint a la llum no fan presagiar que els núvols dels podemites s'escampin sense haver patit les conseqüències dels seus actes. Cadascú ha d'assumir les conseqüències de les seves accions. Cal no oblidar-ho: qui sembra males llavors, ja saben el que va a recollir.