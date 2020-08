Sánchez es mostra disposat a negociar l'acord sobre els romanents després del rebuig dels ajuntaments

Pedro Sánchez es va mostrar disposat a negociar de nou amb els ajuntaments el reial decret sobre els romanents municipals, encara que va deixar clar que, per a ell, l'actual és un "gran acord".









Dimecres, a l'acabar la seva reunió amb el rei Felip VI a Marivent , a Mallorca, Sánchez va explicar que el seu Executiu tendiria la mà a totes les institucions i als ajuntaments, amb qui espera poder negociar. "Sempre hem tingut voluntat d'acord amb totes les institucions i, singularment, amb els ajuntaments. Sempre hem tingut la mà estesa i amb els que seguirem negociant", va explicar el president espanyol.





Sánchez ha recordat que el decret aprovat amb la FEMP permetrà que s'utilitzin 5.000 milions d'euros amb l'objectiu d'impulsar l'economia espanyola, i ha explicat que el decret s'ha creat perquè la llei aprovada per l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, no permetia a els municipis incórrer en dèficit públic ni utilitzar els romanents.





A més d'incidir en que l'acord permet utilitzar 5.000 milions dels superàvit, Sánchez va recordar que també compta amb un Fons de 400 milions per al forat que hi ha als ajuntaments com conseqüència de no haver utilitzat el transport durant el confinament, i un altre fons de compensació per als ajuntaments amb dificultats.





Disposat a dialogar

Sánchez ha explicat que, tot i considerar-lo "un gran acord", el Govern està disposat a dialogar i negociar amb les corporacions i grups parlamentaris perquè l'acord s'aprovi al Congrés. En aquesta direcció, ha assegurat que els ajuntaments i corporacions han estat oblidats "durant molt temps" i vol que tinguin un "paper protagonista".





Per la seva banda, María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, va assegurar que l'acord és "històric" i ha titllat la reacció de PP com una "estratègia de desgast que perjudica el municipalisme". Montero ha afegit que "aquesta és la primera vegada que el Govern posa una solució sobre la taula per a l'ús de romanents, que està limitat constitucionalment i per la llei orgànica d'estabilitat".





"Els ajuntaments no pot incórrer en dèficit i el que hem fet és plantejar-los que no estiguin subjectes a la regla de despesa i la possibilitat de rebre 5.400 milions d'euros en dos anys, a canvi de cedir aquests romanents a l'Estat amb préstecs de deu anys o superiors. No puc entendre aquestes crítiques quan estem aconseguint evitar un límit institucional fent que el Govern es quedi amb el dèficit dels ajuntaments i injectem més de 5.000 milions per a programes d'ajuda a domicili, o d'agenda urbana dels ajuntament s ", va explicar la ministra Montero.





Montero es referia en part a les crítiques de PP, entre les que destaquen la del vicesecretari territorial de PP, Antonio González Terol, que va demanar que Sánchez rectifiqués el decret, que considera "discriminatori", "un xantatge" i a què va titllar de " una mena de corralito de fons públics ".