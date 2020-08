Naturgy rep l'autorització de tancament de la central tèrmica de Meirama

Naturgy va rebre l'autorització administrativa del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per al tancament definitiu de la central tèrmica de Meirama. La companyia va presentar, a finals de 2018, al Ministeri, prèvia comunicació a el govern gallec, la sol·licitud de tancament de la central de carbó.









La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ja havia autoritzat prèviament el tancament de Meirama a la vista d'un informe de Red Eléctrica que garantia la seguretat de sistema i el subministrament d'energia després del tancament de la central. Així mateix, el passat mes de juliol el Ministeri de Transició Ecològica publicar l'informe d'impacte ambiental i va validar el pla de desmantellament de la central de carbó.





Aposta per la zona de Meirama i per Galícia





Naturgy està culminant un pla alternatiu, associat a el tancament de la central tèrmica de Meirama, que suposaria noves inversions a Galícia en els propers anys.





En concret, l'energètica treballa en el desenvolupament de dos parcs eòlics, de 70 MW en total, al

entorn de la central de Meirama, ha avançat en l'estudi de viabilitat per a la construcció d'un centre de gas renovable, que podria implicar la inversió de fins a 20 milions d'euros addicionals i analitza, juntament amb les administracions, altres possibilitats per impulsar l'atracció d'inversió, noves empreses i projectes a l'entorn de la central. Així mateix, Naturgy està impulsant projectes associats a la mobilitat sostenible, el gas renovable i ultimant diferents acords de la Fundació Naturgy amb el govern gallec per fomentar la formació i inserció laboral en el sector energètic.





Addicionalment, Naturgy està ultimant altres propostes concretes per a la zona, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament econòmic a Galícia. D'aquesta manera, la companyia compta amb una cartera de projectes de generació renovable de 850 MW eòlics.





En aquest sentit, Pedro Larrea, director general de Gestió de l'Energia i Xarxes, concreta "la proposta d'inversió sobre la qual estem treballant en el pla associat a el tancament de Meirama demostra el nostre compromís indiscutible amb Galícia, el convenciment que Naturgy pot i ha de contribuir a el desenvolupament econòmic de la regió i, en concret, de la comarca de Meirama, així com ser catalitzador per atreure noves inversions ".





La companyia ha implementat un pla per a la totalitat d'empleats de la central que contempla solucions consensuades, bé mitjançant la seva continuïtat en els treballs de desmantellament o reubicació en altres unitats de l'empresa, o bé mitjançant sortides pactades.





Pel que fa als empleats de les empreses auxiliars, Naturgy farà el possible per afavorir la seva

contractació per a escometre els treballs de tancament i desmantellament de la planta, així com per al desenvolupament de el pla alternatiu. En definitiva, el treball de desmantellament de la central suposa un increment net en l'ocupació en l'entorn de Meirama durant els propers dos anys, en tant els projectes de desenvolupament econòmic i industrial arriben a la seva maduresa.





Inviabilitat econòmica i tècnica de les centrals de carbó





La decisió de tancament de la central tèrmica de Meirama està en línia amb els objectius de la política reguladora europea i espanyola per avançar cap a la descarbonització de el sistema. Naturgy presentava a la fi de 2018 la sol·licitud de tancament de totes les seves centrals de carbó a Espanya dins d'aquesta estratègia d'aposta per la transició energètica i la generació renovable. El tancament d'aquestes plantes s'emmarca dins d'un nou context regulador mediambientalment més exigent i eficient. Per tant, la decisió està en línia amb els objectius de la política regulatòria europea i espanyola per avançar cap a la descarbonització de el sistema. A més, el major cost de l'preu de el CO2 i les taxes mediambientals han agreujat encara més la viabilitat econòmica d'aquestes plantes.





Francisco Reynés, president de Naturgy, ha afirmat que "aquest pla està íntimament lligat a l'aposta de la companyia per la transició energètica impulsada per les diferents administracions, i forma part de l'compromís de Naturgy amb la sostenibilitat i la necessària transició cap a un model energètic i econòmic més net i eficient. En aquest sentit, la companyia ha redoblat els seus esforços en ESG i s'ha fixat com a compromís ineludible la reducció de 21% de les seves emissions de CO2 en l'horitzó 2022 ".