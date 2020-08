El Barça ja és a Lisboa amb la Champions com a objectiu

El Barça ja es troba a Lisboa disposat a recuperar el tron europeu. Tot i que no serà una tasca fàcil, tant per l'entitat dels rivals als quals s'ha d'enfrontar com pels dubtes que ha generat l'equip en els últims temps.









Potser per això, l'esperança està posada en les botes de Leo Messi, tot i que al vestidor blaugrana estan convençuts que aquest pot ser el seu any. El fet que el cartell de favorits hagi recaigut en altres equips, com en el primer rival de Barça, el Bayern de Munic, ha descarregat de pressió als jugadors.





A més, el fet que el torneig es disputi en eliminatòries a partit únic deixa obertes les portes a qualsevol sorpresa. La presència de Messi al quadre blaugrana és una assegurança de vida i l'astre argentí és capaç de decidir qualsevol trobada en una genialitat de les seves.





AL COMPLET

A més, Setién pot comptar amb tota la seva plantilla al complet, excepte el lesionat Umtiti i el davanter Braithwaite, que no pot disputar la Champions al no haver estat inscrit .. En l'expedició estan inclosos els del planter Ansu Fati, Riqui Puig, Araujo i Monchu.





El més probable és que el tècnic càntabre es decanti per l'equip més habitual, amb el trident Messi, Luis Suárez i Griezmann per a l'atac, i que aposti per controlar el joc per evitar que la major fortalesa física dels teutons els gasti una mala passada.





Els blaugrana debuten en aquesta final a 8 enfrontant-se al Bayer de Munic, el divendres 14 a l'Estadi Da Luz de Lisboa.