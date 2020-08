Les proves PCR de Covid-19 de l'Alt Urgell s'analitzen a Andorra

Les proves PCR de coronavirus de persones de la comarca de l'Alt Urgell (Lleida) es processen des d'aquest dijous a l'Hospital de Meritxell d'Andorra, en comptes de fer-ho a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida com es feia fins a aquest dimecres.













Aquest canvi permetrà tenir el resultat de la prova el mateix dia si la recollida es realitza al matí o l'endemà a primera hora si es fa a la tarda, ha informat l'Ajuntament de la Seu d'Urgell (Lleida) aquest dijous en un comunicat.





L'alcalde de la Seu de d'Urgell, el pediatra Jordi Fàbrega, ha assegurat que "per fer front a aquesta pandèmia és necessària la collaboració de totes les administracions amb la finalitat d'anticipar-se a les necessitats i estar preparats per donar resposta als possibles rebrots que pugui haver-hi fins que no hi hagi una cura o vacuna efectiva".





"És fonamental reduir el temps de resposta dels resultats de les PCR de casos sospitosos i facilitar el treball dels professionals amb la finalitat de tallar les cadenes de contagi", ha afirmat l'alcalde.





Fàbrega ha agregat que la collaboració amb Andorra ha estat vital i ha agraït "la implicació de la Conselleria de Salut de la Generalitat i del Govern d'Andorra, especialment del seu ministre de Sanitat, Juan Martinez Benazet".





SALA DEL CENTRE CÍVIC





L'Ajuntament de la Seu de d'Urgell ha cedit a l'Institut Català de la Salut una part de la Sala Polivalent del Centre Cívic i un despatx de manera gratuïta i fins a setembre de 2021.





El Centre d'Atenció Primària (CAP) de la ciutat situarà en aquests espais als gestors Covid que s'han incorporat recentment per fer el seguiment i control dels contactes dels pacients contagiats.





Segons informa el consistori l'espai pot servir com a punt de recollida de mostres i possibles visites si hi hagués un increment de l'activitat.