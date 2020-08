L'Àrtic perdrà tota la seva massa de gel a l'estiu en només 30 anys

La desaparició de les masses de gel en els dos pols és un dels símptomes més evidents que l'escalfament global és gairebé imparable. Els estudis dels científics adverteixen que la desaparició de les enormes masses de gel portarà conseqüències catastròfiques per a tota la humanitat.









Un dels últims estudis que s'ha fet sobre el que està succeint a l'Àrtic ha posat sobre la taula una realitat impactant. En tot just 30 anys, el gel que cobreix l'Àrtic desapareixerà per complet durant l'estiu àrtic. Una situació impensable fa tot just unes dècades i que ara pot convertir-se en un seriós problema per a tota la humanitat.





Encara que a la majoria dels mortals això pot semblar una simple anècdota, en realitat afectarà la vida a tot el planeta. Les enormes quantitats de gel que acullen els pols té un influència determinant en el clima mundial.





DESCENS CONTINUAT

Un equip d'investigadors de l'Índia ha seguit l'evolució dels gels àrtics durant els últims anys. I ha comprovat, gràcies a les imatges que ofereixen els satèl·lits, que des de fa 40 anys el descens en la superfície de la banquisa, el gel que cobreix les zones marines, durant l'època de desglaç augmentava en 83.000 metres quadrats cada any. No obstant això, des de 2018 la superificie perduda de banquisa ha augmentat considerablement. Aquest any va perdre 105.000 quilòmetres quadrats, una àrea més gran que Islàndia.





Per arribar a aquesta dramàtica conclusió, els investigadors han analitzat detalladament les dades des que es tenen registres per satèl·lit, l'única manera d'observar la totalitat de l'Àrtic. Gràcies a això han comprovat que al voltant del 50% de la banquisa marina s'ha desprès, fenomen que anirà a més en els propers anys per l'augment de la temperatura.









Gràcies a les dades recopilades, l'equip d'investigació ha pogut comprovar que durant l'estiu de 2018 la pèrdua de gel marí va ser tres vegades superior a l'ocorreguda 40 anys davant s. Però amb un detall afegit: la major pèrdua d'aquesta capa de gel s'ha produït en els últims 12 anys.





CONSEQÜÈNCIES CATASTRÒFIQUES

Si la situació no millora en els propers anys, les conseqüències per al clima mundial, i per a la fauna que intenta sobreviure a la zona, com els óssos polars, seran catastròfiques, segons preveuen els científics. L'absència del gel àrtic comportarà un augment de la temperatura de l'aire, que ara es refresca al seu pas pel pol i influeix de manera decisiva en el clima mundial. I també provocarà un efecte negatiu sobre el ritme dels corrents oceànics, que afecten de manera important a L clima a les zones terrestres sobre les que tenen influència.





Com a conseqüència, els cicles de l'aire poden canviar i un fenomen com El Nen, amb enorme influència en el clima mundial ja que sol provocar canvis climàtics extrems, serà cada vegada més freqüent.













INTERRELACIONS

Els investigadors adverteixen que tots els fenòmens que poden ocórrer estan interrelacionats. La pèrdua de gel provocarà un augment de l'aigua marina més fosca, que absorbeix més calor de la radiació solar, s'escalfa i ajuda a fondre més ràpidament el gel àrtic, pel que s'acaba experimentat un augment de la temperatura a la regió quatre vegades superior a la de la resta del planeta per la qual ningú, de moment, ha sabut trobar una solució. La realitat és que el desglaç de l'Àrtic és notable i que les senyals d'alerta amb prou feines han servit per frenar-lo.