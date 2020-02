Els fenòmens meteorològics extrems, la pèrdua de biodiversitat i el col·lapse dels ecosistemes, les crisis d'aliments i aigua i la manca d'adaptació al canvi climàtic són les cinc majors amenaces per a la humanitat, segons més de dos-cents científics.





L'avaluació forma part d'un estudi publicat aquest dijous, que compta amb la col·laboració de 222 científics de 52 països, els qui adverteixen que la amenaça més gran per a la humanitat és el potencial efecte "bola de neu" dels cinc riscos relacionats i "altament probables".





Dirigit per "Future Earth", una xarxa internacional d'investigació sobre la sostenibilitat, l'estudi identifica cinc riscos mundials com els més greus en termes d'impactes, però quatre d'ells (el canvi climàtic, els fenòmens meteorològics extrems, la pèrdua de biodiversitat i l'escassetat d'aigua) també van ser considerats pels científics com els més probables.





Els líders polítics i empresarials del món ja havien assenyalat els mateixos riscos per a la humanitat en un estudi publicat al gener pel Fòrum Econòmic Mundial.





Però ara un terç dels científics que han sentit parlar d'aquest treball han advertit de l'amenaça que resulta de la interacció dels cinc riscos, amb crisis mundials que s'agreugen entre si de tal manera que poden crear un "col·lapse sistèmic mundial".





Les onades de calor extremes poden, per exemple, accelerar l'escalfament global, alliberant grans quantitats de carboni emmagatzemat pels ecosistemes afectats, mentre que al mateix temps intensifiquen les crisis d'aigua o l'escassetat d'aliments.









La pèrdua de biodiversitat debilita la capacitat dels sistemes naturals i agrícoles per fer front als extrems climàtics, augmentant la vulnerabilitat a les crisis alimentàries, també exemplifiquen els científics.





Del total de científics als quals es va escoltar, 173 van parlar de riscos addicionals (a més d'una llista de 30) que mereixen una major atenció mundial, com l'erosió de la confiança i els valors socials, el deteriorament de la infraestructura social, l'augment de la desigualtat, el creixent nacionalisme polític, la superpoblació i la disminució de la salut mental.





"Com a assessors científics d'aquest estudi, instem als acadèmics, els líders empresarials i els responsables de la formulació de polítiques de tot el món a què prestin atenció urgent a aquests cinc riscos mundials i s'assegurin que es tractin com a sistemes que interactuen entre si, en lloc d'abordar-los un per un de forma aïllada", diuen els responsables del document, de cent pàgines. En el document, els científics resum les últimes investigacions sobre l'estat del planeta i subratllen que els problemes ambientals actuals són una barreja de canvis físics, químics, biològics i socials.





"Tractar d'entendre com els nostres impactes en una àrea, com l'extracció d'un riu, afecten una altra, com el subministrament d'aliments, és una tasca complexa", diu l'informe.





En el document també es destaquen qüestions com l'augment i l'impacte del populisme, vinculat a la negació del canvi climàtic, i les notícies falses, l'augment del risc financer a causa de el canvi climàtic o les repercussions en la migració, però també es parla de la ciència ecològica i els mecanismes financers ecològics i els canvis en la societat en favor d'estructures més sostenibles.





Amy Luers, Directora Executiva de "Future Earth", va dir, esmentada en el document: "Les nostres accions en la pròxima dècada determinaran el nostre futur col·lectiu a la Terra".