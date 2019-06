La impactant foto que mostra l'accelerat desglaç a Groenlàndia

El ràpid fosa del gel marí a Groenlàndia ha representat un perill inusual per als equips de recerca que recuperen els seus amarratges oceanogràfics i l'equip de les estacions meteorològiques.





A la foto, presa per Steffen Olsen del Centre d'Oceans i Gel de l'Institut Meteorològic Danès el 13 de juny, es veu a gossos de trineu travessant a través d'una capa d'aigua al nord-oest del país.





A la sorprenent imatge, sembla com si els gossos estiguessin caminant sobre l'aigua.





Un equip de l'Institut Meteorològic Danès viatja a través del gel marí fos per recuperar l'equip / Steffen M Olsen / Twitter





La foto, presa en el fiord d'Inglefield Bredning, mostra aigua sobre el que Olsen va dir que era una capa de gel de 1,2 metres de gruix.





El seu col·lega a l'institut, Rasmus Tonboe, va tuitejar que "el ràpid desglaç i el gel marí amb baixa permeabilitat i poques esquerdes deixa l'aigua de fosa a la part superior".





Olsen va piular que el seu equip depenia dels coneixements tradicionals dels caçadors locals i els seus gossos mentre buscaven llocs secs en el gel. L'equip també va utilitzar imatges de satèl·lit per a planificar el seu viatge. Va dir que les fotos documentaven un "dia inusual" i que la imatge era "més simbòlica que científica per molts".









Dissabte, la secció Capital Weather Gang del 'Washington Post' va dir que els models meteorològics europeus van mostrar que les temperatures sobre parts de Groenlàndia van arribar a un màxim de 22,2C per sobre del normal el 12 de juny, el dia abans que es prengués les.









Les temperatures per sobre de la mitjana en gairebé tot l'oceà Àrtic i Groenlàndia durant el mes de maig han provocat un retrocés d'hora del gel, registrant-se la segona extensió més baixa de gel en el registre satel·lital de 40 anys, segons el Centre Nacional de Dades sobre Neu i Gel dels Estats Units.





El centre va dir que el gel marí de l'Àrtic al maig era de 12 milions de quilòmetres quadrats, 1,13 milions de quilòmetres quadrats per sota de la mitjana de 1981-2010.





Les temperatures de l'aire a finals de maig al llarg de la costa occidental de Groenlàndia estaven fins 7ºC per sobre de la mitjana de referència de 1981-2010 per al mes, va dir el centre. També va registrar temperatures de l'oceà Àrtic de 2-4C per sobre de la mitjana.





"La fosa és gran i d'hora", va dir Jason Box, climatòleg de gel del Servei Geològic de Dinamarca i Groenlàndia, al 'Washington Post'.