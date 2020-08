Sense mascareta i moltes abraçades: els negacionistes del Covid-19 es manifesten a Madrid

"Volem veure el virus", ha estat el crit que ha sonat aquesta tarda als carrers de Madrid. Al voltant de les 18:00 de la tarda, centenars de manifestants s'han congregat a la plaça de Colón, sense mascaretes i sense respectar la distància de seguretat.









A la manifestació s'han sentit proclames com la ja esmentada o altres com "bote, bote, bote, aquí no hay rebrote"; "no hi ha por "," el masón, al paredón "," los niños no se tocan "," la vacuna de Bill Gates, por el culo os la metéis", o" falsos test, falsos positivos".





També s'han pogut veure pancartes que demanaven la dimissió de Govern o altres criticant a la premsa i a les multinacionals. Tot i que els convocants havien demanat que els manifestants portessin mascareta, la majoria no ho ha fet. Fins i tot s'han produït abraçades, com es pot veure en el següent vídeo:









Diversos manifestants han increpat els periodistes que han anat a cobrir la manifestació al crit de "mercenaris" o "terroristes".





En el següent vídeo es pot veure als manifestants cridant: "bote, bote, bote, aquí no hay rebrote".