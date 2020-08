El bingo, un altre sector en perill pels danys col·laterals de la Covid-19

Les sales de bingo són un altre dels sectors que més està patint les restriccions i la por generada per la pandèmia de la Covid-19. El descens de clientela des que es va iniciar la desescalada i van poder reobrir les seves porta ha estat substancial.









Per això, els propietaris de les sales demanen a les administracions que posin en marxa una sèrie d'ajudes que els permetin sobreviure. Només a Madrid, les sales de bingo donen feina a més de 1.800 persones, moltes de les quals es quedaran sense feina si en els propers temps la situació no millora.





El principal handicap d'aquest tipus de locals d'oci és que la gran part dels seus clients són persones majors de 60 anys. I, precisament, són aquests els que més s'han retret a l'hora d'acudir als locals públics en què es reuneixen grups de persones, de manera que el descens de públic ha estat considerable.





Malgrat que els responsables de les sales han adoptat les mesures de seguretat necessàries, com l'obligació de mantenir la distància de seguretat, d'usar mascaretes, de ventilació de la sala, ús de gels hidroalcohòlics, mampares, etc., la caiguda de jugadors ha estat constant i ara es troben que els rebrots han tornat a posar-los en una situació molt delicada.





Des de l'Associació d'Empresaris del Joc (ASEJU) reconeixen que la situació és molt delicada, pel que han demanat ajuda a les administracions. Defensen que des dels governs no s'ha adoptat cap mesura de suport a el sector, malgrat que la patronal s'ha compromès a mantenir tant els preus com els llocs de treball, encara que si les coses no milloren la situació pot diverses sensiblement.