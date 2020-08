Marta Pascal vol ressuscitar la fórmula de l'èxit de CiU per a les eleccions autonòmiques

Recuperar l'esperit de Convergència i Unió. Aquesta és la idea que manegen Marta Pascal i Ramon Espadaler, secretard generals de el Partit Nacionalista Català (PNC) i Units per Avancar, de cara a les pròximes eleccions autonòmiques.









Des d'ambdues formacions estan treballant per ressuscitar el partit que des de la moderació farà que Catalunya aconsegueixi els majors èxits de tota la seva història, tant a nivell polític com econòmic. La diferència més gran respecte al partit que liderava l'ara injuriat Jordi Pujol és que aquell era un partit de centredreta, ideologia política que poc té a veure amb molts dels components del PNC i d'Units per Avancar, en què es troben molts antics militants de PSC i que defensen idees socialdemòcrates.





El que sí que sembla clar és que la nova coalició no es declararia independentistes, ni el PNC ni Units defensen la independència, tot i que no es mostraria contrària a la celebració d'un referèndum. Tal com ha reconegut la mateixa Marta pascal, ella està a prop de la pensada de el lehendakari basc, Iñigo Urkullu.





La idea de la coalició seria dirigir-se al votant catalanista de centre que s'ha quedat orfe amb la deriva independentista que han pres els hereus de CiU, que actualment només tenen l'opció de votar al PDeCAT o a el nou Junts per Cat de Carles Puigdemont, tots dos que fortes tendències independentistes.





A més, la nova formació política esperar comptar amb la confiança d'una part important de l'empresariat català que no combrega amb les tesis independentistes, i amb aquells polítics i personatges públics defensors del catalanisme però que s'han quedat gairebé sense opcions a l'hora de decidir a qui atorgar la seva confiança electoral.