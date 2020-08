​AGBAR es l'única empresa acreditada oficialment en la detecció i quantificació del Covid-19 a les aigües residuals

LABAQUA, líder en l’àmbit de laboratoris d’anàlisi i solucions ambientals d’AGBAR, ha estat acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) segons la norma ISO 17025:2017 per a la detecció i quantificació del virus SARS-CoV-2 mitjançant diferents mètodes analítics de detecció ràpida i quantificació d’unitats genòmiques q-PCR. Amb aquesta acreditació d’ENAC, entitat designada pel Govern per a operar a Espanya amb l’únic Organisme Nacional d’Acreditació, LABAQUA es converteix en el primer i únic laboratori d’Espanya en obtenir aquest reconeixement.













Davant l’actual situació excepcional en què ens trobem provocada per la pandèmia de la COVID-19, resulta imprescindible desenvolupar sistemes de vigilància que faciliten una major capacitat de detecció possible del virus, tant en pacients lleus com en asimptomàtics per poder prendre decisions sanitàries amb la màxima celeritat possible.





La capacitat d’aquests sistemes de vigilància per detectar i quantificar la presència del virus en les aigües residuals ha quedat demostrada, convertint-se en una eina epidemiològica fonamental d’alerta primerenca per a identificar, de forma precoç, la seva presència.





L’anàlisi ràpida en laboratori del virus per q-PCR és un pilar bàsic fonamentat en mètodes robusts i fiables que garanteixen la qualitat dels resultats. LABAQUA ha obtingut l’acreditació per dos mètodes: un mètode basat en el protocol proposat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, i un altre mètode basat en referències internacionals i on ha intervingut AGBAR, desenvolupat en el marc del projecte internacional REVEAL liderat pel seu centre tecnològic CETAQUA i el departament de virologia aquàtica de la Universitat de Barcelona encapçalat per l’expert Albert Bosch, i que assoleix millors límits de detecció facilitant així un millor seguiment de les corbes d’evolució del virus.





La metodologia analítica d’AGBAR és un dels pilars fonamentals de la xarxa de control epidemiològic COVID-19 CITY SENTINEL, solució que combina un pla de mostreig adaptat, anàlisis ràpides de RT-qPCR, filtrat i validació de dades mitjançant algoritmes d’Intelligència Artificial i l’accés a un completíssim observatori digital de monitoratge de la pandèmia. Aquesta solució ja està implantada en diversos territoris espanyols per a realitzar un seguiment de l’evolució del virus en aigües residuals i anticipar així l’aparició de possibles nous brots.