Guerra rebutja la "cacera" contra Joan Carles I i carrega contra els populistes pel seu "atac a la Constitució"

L'exvicepresident de Govern central, Alfonso Guerra, ha rebutjat la "cacera" que, al seu parer, s'està duent a terme contra el rei emèrit Joan Carles I per part d'alguns sectors i ha carregat contra els "populistes i nacionalistes" perquè considera que ataquen a la monarquia per "atacar la Constitució".









Així s'ha pronunciat l'històric dirigent socialista en una entrevista a la Cadena Ser, sobre el manifest que ha subscrit al costat de més de setanta exministres, expresidents autonòmics, ambaixadors i altres antics alts càrrecs en suport a monarca emèrit i defensant la seva presumpció d'innocència davant les informacions que han provocat la seva sortida d'Espanya.





Referent a això, Alfonso Guerra ha defensat el llegat del rei emèrit recordant el seu paper en la transició espanyola. "El rei emèrit no pot passar a la història en la pàgina de successos per molta importància que tingui el succés, ha de passar a la història d'una altra manera, no es pot tirar a les escombreries de la història", ha subratllat.





No obstant, ha assenyalat que els actes que han provocat la seva marxa d'Espanya són "reprovables" des del punt de vista ètic i de decòrum, però rebutja que es passi d'aquí i es faci "una mena de cacera del monarca emèrit i de la mateixa monarquia ".





En aquest sentit, ha retret als "populistes i nacionalistes" els seus atacs a la institució monàrquica perquè considera que ho fan per "atacar la Constitució", si bé ha reconegut que la decisió de Joan Carles I d'abandonar Espanya, lluny d'enfortir la monarquia, "l'ha debilitat".





ESPANYA ÉS UNA REPÚBLICA CORONADA





Sobre el debat entre monarquia i república que ha suscitat la decisió de monarca, i que ha arribat fins i tot al si del Govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem, Alfonso Guerra ha demanat a l'esquerra que deixi de "autoenganyar amb la idealització" de la II República.





Segons ha dit, la identificació de monarquia amb autoritarisme i de república amb democràcia "no té sentit" a partir que a Espanya s'instaura una monarquia parlamentària que té "els valors democràtics" i que es podria anomenar "república coronada" perquè compleix amb tots els "requisits del programa republicà".





L'exvicepresident del Govern central ha volgut donar una opinió personal sobre la marxa del rei emèrit i creu que "no s'ha fet bé" en la manera en què s'ha intentat "obligar" el rei Felip VI a anar traient capacitat al monarca Joan Carles I: "Que un fill divorcia de la seva pare no són pistes generadores de confiança".





Això sí, ha respectat la independències judicial sobre els presumptes actes que hauria comès el rei emèrit i que han provocat la seva marxa d'Espanya, tot i que ha demanat que es respecti la presumpció d'innocència de monarca.





Guerra considera que la presumpció d'innocència "ha desaparegut per a tothom" a partir de l'existència de les xarxes socials perquè, segons ha dit, la condemna es dóna amb l'acusació. "A vostè l'acusa algú d'alguna cosa i ja està vostè condemnat", ha afegit.





LA CARTA DE SÁNCHEZ A LA MILITÀNCIA DEL PSOE





El que va ser vicepresident de Govern amb Felipe González, ha celebrat la carta que va enviar el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a la militància socialista després de la marxa de Joan Carles I, però creu que la va enviar perquè va veure que les coses "se li escapaven de les mans ".





Per això, considera que Sánchez "va fer una rectificació" a l'enviar la missiva amb la qual ha dit que està d'acord després d'adonar-se que va generar una posició "que no és la que es creu pertinent".





En la missiva, Sánchez defensava, davant la marxa de Joan Carles I, que "tot responsable públic ha de retre comptes de la seva conducta sense excepcions", si bé reivindicava la monarquia parlamentària davant del seu soci governamental de Unides Podem.