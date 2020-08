Dos de cada tres morts de menors de 75 anys a Europa es podrien haver evitat

El 2016, 1,5 milions de persones menors de 75 anys van morir a la Unió Europea (UE), de les quals dos terços (1 milió) es consideren com a morts prematures segons la llista de mortalitat evitable de l'Eurostat-OCDE. L'organisme divideix aquestes morts entre les quals es podrien haver evitat mitjançant intervencions efectives de salut pública i prevenció primària -és a dir, morts evitables- o les quals es podrien haver evitar per mitjà intervencions d'atenció de salut oportunes i efectives -morts tractables.









Les morts tractables

A la UE, les causes més comunes de mort per malalties o afeccions tractables entre les persones menors de 75 anys van ser les cardiopaties isquèmiques (taxa de mortalitat estandarditzada de 18,9 per 100000 tenia menys de 75 anys), el càncer colorectal (15, 1), el càncer de mama (només dones; 10,9), malalties cerebrovasculars (10,0) i pneumònia (5,2).





El 2016, aquestes cinc causes van representar el 65% de totes les morts per malalties o afeccions tractables a la UE.





En 19 dels 27 Estats membres de la UE, la cardiopatia isquèmica va registrar la taxa de mortalitat estandarditzada més alta en 2017 per a les persones menors de 75 anys entre aquestes cinc causes principals de mort per malalties tractables. En altres set països -Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França, Itàlia, Països Baixos i Portugal-, la taxa de mort estandarditzada més alta va ser per càncer colorectal, mentre que a Bulgària, la taxa de mort estandarditzada més alta va ser per malalties cerebrovasculars.





Causes principals de mort per malalties tractables en persones menors de 75 anys / EUROSTAT <br>





Causa principal de morts evitables: càncer de pulmó

A la UE, el càncer de pulmó (37,1 per 100 000 habitants menors de 75 anys), les cardiopaties isquèmiques (18,9), els trastorns i intoxicacions específics de l'alcohol (11,7), les malalties cerebrovasculars i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (ambdues de 10,0) van ser les cinc causes més freqüents de mort evitable entre les persones menors de 75 anys, que van representar el 55% de totes aquestes morts el 2016.





En 2017, entre aquestes cinc causes principals de mort prevenible, el càncer de pulmó tenia la taxa de mortalitat estandarditzada més alta per a les persones menors de 75 anys en 20 dels 27 Estats membres de la UE. Letònia, Lituània, Romania i Eslovàquia van registrar la taxa més alta de morts evitables per cardiopatia isquèmica, mentre que Estònia i Finlàndia van registrar la taxa més alta d'intoxicacions i trastorns específics de l'alcohol. Bulgària té la taxa més alta de morts evitables per malalties cerebrovasculars.





Causes principals de mort per malalties evitables en persones menors de 75 anys / EUROSTAT