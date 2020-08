Corinna afirma que Joan Carles I té més diners ocults: "Hi haurà centenars de comptes en altres jurisdiccions"

L'empresària i examiga de Joan Carles I Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha concedit una entrevista a la cadena BBC en què ha assenyalat, sobre les finances de rei emèrit que "hi haurà centenars de comptes en altres jurisdiccions".













Ha afirmat també que els "76 milions de dòlars (65 milions d'euros) que l'excap de l'Estat espanyol li va regalar -fets, entre d'altres, pels quals està sent investigada per la justícia Suïssa - ho van ser" com "reconeixement" al que va significar per a ell per la relació que tots dos van mantenir durant diversos anys.





"El que em sembla extraordinari és que estiguin convertint 40 anys de modus operandi d'una empresa familiar en un focus sobre una persona. I aquesta persona sóc jo ... perquè hi haurà centenars de comptes en altres jurisdiccions", ha subratllat Larsen en aquesta entrevista .