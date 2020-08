El Bayern no perdona, goleja el Lió i es planta a la final de la Champions

Es van complir els pronòstics i el Bayern de Munic es va classificar per a la final de la Champions a la que s'enfrontarà al Paris Saint Germain de Neymar i Mbappé. Tradició i història contra petrodòlars i estrelles planetàries.









El Bayern arribava a aquesta mini edició de la Champions amb l'anell de favorit, però ningú preveia que arribar a la final fos per al quadre bavarès gairebé un passeig militar. Però després de la golejada al Barça i el vist davant el Lió, a què li van ficar 3 jugant gairebé tot el temps a mig gas, es planta el la final com l'autèntic coco. Encara que, com diu la tradició, les finals no es juguen, es guanyen. I aquí el PSG tindrà molt a dir.





Per derrotar el Lió, el Bayern en va tenir prou dues demostracions de potència, força i saber estar de Gnabry per anar-se'n a la mitja part amb un 0-2 al marcador que ho deixava gairebé tot sentenciat. Els alemanys van jugar com van voler, van accelerar quan el Lió es creixia i amb prou feines van concedir alguna llicència als gals en els primers minuts de partit, sobretot quan Ekambi va disparar a el pal.





Això va despertar als alemanys, que van posar la seva maquinària a treballar i van passar a controlar el partit, tot i que van patir algun ensurt defensiu de què el tècnic Hans-Dieter Flick haurà de prendre bona nota. A la final, els atacants seran Neymar i Mbappé i molt probablement no seran tan tous com ho van ser els davanters del Lió.





El conegut gol de Lewandowski va posar punt final a les esperances dels francesos, que s'han quedat a les portes de la glòria.





Alineacions:

Olympique de Lió: Lopes, Marcelo, Marçal (Cherki, m. 72), DENAYER, Guimarães (Mendes, m. 45), Cornet, Caqueret, Aouar, Dubois (Tete, m. 66), Depay (Dembele, m. 57 ) i Ekambi (Adelaide, m. 66)

Bayern de Munic: Neuer, Davies, Alaba, Kimmich, Boateng (Sulé, m. 45), Perisic (Coman, m. 62), Müller, Thiago (Tolisso, m. 81), Goretzka (Pavard, m. 81), Gnabry (Coutinho, m. 74) i Lewandowski

Gols: 0-1 m. 17: Gnabry. 0-2 m. 32: Gnabry. 0-3 m. 87: Lewandowski.

Àrbitre: Mateu Lahoz. Targetes grogues: Marcelo (m. 34), Marçal (m. 41) i Mendes (m. 85)