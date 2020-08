El fred, i no la calor, és responsable de gairebé totes les morts relacionades amb la temperatura

Amb l'augment del nombre de dies de clima extrem a tot el món en els últims anys a causa de l'escalfament global, no és sorprenent que hi hagi hagut una tendència a l'alça en els ingressos en hospitals causats per l'alt calor en els últims anys. Però les temperatures fredes són responsables de gairebé totes les morts relacionades amb la temperatura, segons un nou estudi publicat a la revista 'Environmental Research'.









En aquest nou treball, realitzat per investigadors de la Universitat d'Illinois Chicago (Estats Units), els pacients que van morir a causa de les baixes temperatures van ser responsables del 94 per cent de les morts relacionades amb la temperatura, tot i que la hipotèrmia va ser responsable de només el 27 per cent de les visites a l'hospital relacionades amb la temperatura.





"Amb la disminució del nombre de dies de clima fred a les últimes dècades, vam seguir veient més morts degudes al clima fred que a el clima càlid. Això es deu en part a la menor capacitat de el cos per termorregularse una vegada que la hipotèrmia s'instal·la, així com al fet que hi ha menys dies de clima fred en general, la gent no té temps per aclimatar-se al fred quan aquests dies freds més rars ocorren ", explica el líder de la feina, Lee Friedman.





La hipotèrmia, o una caiguda en la temperatura central de el cos, no requereix temperatures subàrtiques. Fins i tot temperatures lleugerament fredes poden iniciar la hipotèrmia. Quan això passa, els òrgans i sistemes comencen a apagar-se en un esforç per preservar el cervell. El procés, un cop iniciat, pot ser molt difícil de controlar; però, les persones que s'exposen amb més regularitat a temperatures més baixes són més capaços de resistir la hipotèrmia.





"Les persones que experimentaven manca d'habitatge en els registres que examinem tenien menys probabilitats de morir per lesions relacionades amb la temperatura. Com que tenen una major exposició a l'aire lliure, s'aclimaten millor tant a la calor com a fred", ressalta Friedman.





És més probable que els problemes relacionats amb la calor es resolguin per si sols a l'arribar a un lloc més fresc o a l'hidratar-se, segons Friedman. Els investigadors van analitzar les lesions relacionades amb la calor i el fred de pacients hospitalitzats i ambulatoris que van requerir una visita a l'hospital a Illinois entre 2011 i 2018. Van identificar 23,834 casos relacionats amb el fred i 24,233 amb la calor. Entre aquests pacients, hi va haver 1,935 morts relacionades amb el fred i 70 relacionades amb la calor.





Friedman apunta que els sistemes de dades que rastregen les morts relacionades amb la temperatura subestimen significativament aquestes morts. "Trobem entre cinc i deu vegades més morts relacionades amb la temperatura al vincular les dades de l'hospital amb els de el Servei Meteorològic Nacional i els dels metges forenses. Hi ha moltes més persones que moren per lesions relacionades amb la temperatura del que s'informa generalment ", detalla.





Friedman i els seus col·legues també van trobar que els costos acumulats associats amb les visites a l'hospital relacionades amb la temperatura van ser d'aproximadament mil milions de dolars entre 2011 i 2018 a Illinois. Els adults majors de 65 anys i els negres tenien gairebé el doble de probabilitats de ser hospitalitzats a causa de lesions relacionades amb la temperatura. Les persones que visitaven un hospital a causa de les baixes temperatures també solien tenir múltiples problemes de salut, com trastorns electrolítics, malalties cardiovasculars i insuficiència renal.





"Actualment, la comunitat de salut pública se centra gairebé exclusivament en les lesions per calor. Les nostres dades demostren que es necessita millorar la conscienciació i l'educació sobre el risc de lesions per fred, sobretot perquè hi ha menys dies de fred però més severs, el que deixa menys possibilitats d'aclimatació, que pot protegir contra la hipotèrmia ", conclou Friedman.