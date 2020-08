Una empresa d'Alacant patenta una mascareta que elimina els virus

Una empresa alacantina ha patentat una mascarareta sense filtre capaç d'eliminar el virus mentre es respira, gràcies a una cortina làser UV-C. La proposta, de Flat Tbue Energy, aconseguiria acabar amb la contaminació provocada pels residus de les mascaretes d'un sol ús, asseguren fonts de la companyia.









Gràcies a dues startups amb clara aposta R + D de la Universitat Miguel Hernández UMH) d'Elx i Fons Emprenedors de Repsol, s'ha aconseguit una màscara 'made in Spain' basada en tecnologia ultraviolada de baixa freqüència, emesa per díodes làser dirigits, que permet a una càmera confinada laberíntica destruir el coronavirus, entre d'altres patògens, mentre es respira.





Tot això amb una bateria amb 10 hores d'autonomia que es recarrega com un telèfon mòbil. Amb un cost de producció baix i realitzada en impressió 3D al nostre país -sense necessitat de proveïment estranger-, es basa en la tècnica que David J. Benner, professor de Biofísica de la Radiació i de Ciències de la Salut Ambiental i director de el Centre de Recerca Radiològica al CUIMCY.





En el seu principal estudi conclou que la llum UV-C llunyana té un rang molt limitat i no pot penetrar a través de la capa externa de cèl·lules mortes de la pell humana o la capa de llàgrimes a l'ull, pel que no és un perill per a la salut humana.





No obstant això, els virus i els bacteris són molt més petits que les cèl·lules humanes, de manera que la llum UV-C llunyana pot arribar el seu material genètic i inactivar-los gràcies al fet que la UV-C llunyana ataca els enllaços moleculars que mantenen unit el ADN.





Aquesta mateixa tecnologia és en la que està basada la mascareta que, gràcies a una càmera estanca, elimina el risc per contacte, un gran repte de disseny amb segell espanyol que pretén revolucionar i col·laborar amb el control de residus.





Aquesta troballa suggereix que l'ús de llum ultraviolada llunyana en aquesta mascareta podria proporcionar no només una protecció contra la Covid-19, sinó també sobre les epidèmies de grip estacional, així com evitar la propagació de pandèmies relacionades amb aquesta i altres malalties.