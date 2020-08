Les cèl·lules del nas són un punt d'entrada clau del coronavirus, segons un estudi

Científics de la Johns Hopkins Medicine (Estats Units) han evidenciat que el 'ganxo' de cèl·lules utilitzat pel SARS-CoV-2, el virus de l'COVID-19, per adherir-se i infectar les cèl·lules és fins a 700 vegades més freqüent en les cèl·lules de suport olfactiu que recobreixen l'interior de la part superior del nas que en les cèl·lules de recobriment de la resta del nas i la tràquea que condueix als pulmons. Aquestes cèl·lules de suport són necessàries per a la funció / desenvolupament de les cèl·lules sensibles a l'olor.









Les troballes, publicats a la revista 'European Respiratory Journal', podrien avançar en la recerca del millor objectiu per als medicaments antivirals tòpics o locals per tractar el COVID-19, i ofereix més pistes sobre per què les persones amb el virus de vegades perden el sentit de l'olfacte.





"La pèrdua de el sentit de l'olfacte està associada amb el COVID-19, generalment en absència d'altres símptomes nasals, i la nostra investigació pot avançar en la recerca d'una raó definitiva de com i per què passa això, i cap a on podríem dirigir millor alguns tractaments ", explica el líder de la investigació, Andrew Lane.





Els científics saben que la SARS-CoV-2 s'enganxa a un ganxo biològic en la superfície de molts tipus de cèl·lules humanes, anomenat receptor de l'enzim convertidor d'angiotensina 2 (ACE2). El receptor s'enrotlla en molècules essencials. En un intent per explorar el vincle de l'ACE2 amb COVID-19 amb més detall, els investigadors van examinar detingudament els nivells de ACE2 en mostres de teixit nasal de 19 homes i dones adults amb rinosinusitis crònica (inflamació de el teixit nasal) i en teixits d'un grup de control de quatre persones que es van sotmetre a cirurgies nasals per problemes diferents de la sinusitis.





Els investigadors també van estudiar mostres de teixit de la tràquea de set persones que es van sotmetre a cirurgia per estrenyiment anormal de la tràquea. Les cèl·lules dels nens no van ser examinades per aquest estudi, en part perquè tendeixen a tenir nivells baixos de ACE2 en les cèl·lules que recobreixen el nas, el que pot contribuir a una malaltia generalment menys greu entre els nens infectats amb el virus del SARS- COV-2. Cap dels participants en l'estudi havia estat diagnosticat amb el COVID-19.





Els científics van utilitzar una tècnica de diagnòstic per imatges d'alta resolució anomenada microscòpia confocal per produir imatges molt nítides de les cèl·lules que recobreixen les vies respiratòries nasals i traqueals. Van utilitzar taques fluorescents per identificar els receptors ACE2.





Van trobar alts nivells de ACE2 entre les cèl·lules nasals que donen suport estructural anomenat cèl·lules sostenibles. Aquestes cèl·lules estan localitzades en una àrea anomenada el neuroepitelio olfactiu, on es troben les neurones sensibles a l'olor. Els investigadors diuen que aquesta àrea del nas pot ser particularment vulnerable a la infecció i podria ser l'únic lloc infectat fins i tot quan no hi ha símptomes. A causa d'això, insten a la gent a fer servir màscares ia fer-les servir correctament.





Per a l'estudi, depenent de la mostra de la biòpsia, les cèl·lules del neuroepiteli olfactiu van tenir un augment de 200 a 700 vegades en les proteïnes ACE 2 en comparació amb altres mostres del nas i la tràquea. A causa de que les cèl·lules amb alts nivells de ACE2 estan associades amb la detecció d'olors, els investigadors suggereixen que la infecció d'aquestes cèl·lules podria ser la raó per la qual algunes persones amb COVID-19 experimenten pèrdua de l'olfacte.





Dos dels set espècimens de la tràquea tenien baixos nivells de receptors de ACE2, i la quantitat d'aquests receptors era similar entre els participants de l'estudi amb i sense rinosinusitis crònica. A causa que les cèl·lules que recobreixen el nas poden ser un punt d'entrada clau per al SARS-CoV-2, l'investigador apunta que hi pot haver maneres de dirigir aquestes cèl·lules particulars amb antivirals tòpics o altres teràpies directament a aquesta àrea.