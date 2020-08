Rússia busca aliances amb altres països per provar la seva vacuna en 40.000 persones

Més de 40.000 persones participaran en els assajos clínics "a gran escala" de la vacuna contra la COVID-19 que ja ha registrat Rússia i que s'obrirà a altres països amb vistes a ampliar mercat, alguns dels quals ja han mostrat el seu interès en participar tant en la fase de proves com en la de producció.













El director general de Fons d'Inversió Directa de Rússia, Kiril Dimitriev, ha anunciat que els assajos començaran la setmana vinent i "compliran plenament amb les normes internacionals", després que la pressa del registre hagi posat en guàrdia a experts internacionals que dubten l'eficàcia de la vacuna, batejada com Sputnik V.





Inicialment, les proves començaran a Rússia, mentre que bé a finals d'agost o a principis de setembre donaran el salt a altres països. En el cas rus, els assajos coincidiran amb la vacunació de les persones considerades grup de risc, per exemple personal sanitari o educatiu, segons l'agència de notícies Sputnik.





"Podem començar a subministrar la vacuna als mercats estrangers al novembre o desembre d'aquest any, i partim del fet que la vacunació massiva a Rússia començarà a l'octubre", ha assenyalat.





Dimitriev ha assegurat que hi ha "una gran demanda" de la vacuna russa, que es produirà "en més de cinc països". Entre els països que podrien participar en aquestes tasques de producció figuren Brasil, Cuba, l'Índia i Corea de Nord, que segons Dimitriev compten amb les capacitats necessàries per sumar-se a el projecte.





Els assajos, per la seva banda, s'estendrien a Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita i Filipines, amb un "potser" afegit en el cas del Brasil i l'Índia.





Dimitriev ha instat a "no polititzar" la carrera per l'obtenció d'una vacuna contra la COVID-19, ja que ha d'haver "moltes". "Com més vacunes, millor per a la Humanitat", ha postil·lat.