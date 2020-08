La clàusula Covid-19, una nova realitat en els contractes de lloguer

El 90% dels contractes de lloguer signats des de la fi de l'estat d'alarma ja inclouen una "clàusula COVID", segons els càlculs de la plataforma de lloguer de pisos Live4Life. En ella, propietari i inquilí acorden amb anterioritat com actuaran en cas que es repeteixi una situació de confinament com la viscuda la primavera passada.









La "clàusula COVID" és un epígraf que s'inclou en el contracte de lloguer i que estipula la quantitat que l'arrendatari pagarà a propietari en cas que es repeteixi el confinament i aquest abandoni el pis abans de la finalització del contracte.





Cada propietari decideix la quantitat a percebre i la negocia amb l'inquilí abans de la signatura. "De mitjana, els nostres clients acorden un pagament del 60 per cent de la renda habitual, el que aporta molta tranquil·litat tant als propietaris com als pares dels inquilins, que són els que paguen el lloguer", assenyala Alberto Añaños, el director executiu de Live4Life.





La inclusió de la "clàusula COVID" depèn del propietari, tot i que Alberto Añaños confessa que "la gran majoria accepta de bon grat incloure-la en el contracte perquè entenen que només aporta avantatges, ja que evita rescissions de contracte prematures, de manera que nosaltres sempre la recomanem ".





Per al responsable d'aquesta plataforma especialitzada en el lloguer de pisos a estudiants, "el confinament va posar a prova a tot el sector perquè mai havíem viscut una cosa similar, estudiants que es veien obligats a tornar als seus domicilis familiars abans d'hora i propietaris amb pisos buits, però amb un contracte en vigor. Per aquesta raó, hem estat els primers a oferir aquesta clàusula als nostres clients i la resposta està sent excel·lent ".





¿ÉS LEGAL?





Segons el bufet d'advocats Legálitas, aquestes clàusules "no només poden ser legals, sinó que avui dia un annex d'aquest tipus pot ser recomanable per a ambdues parts, tant per casolans com inquilins, per tenir clar com es actuaria en aquesta situació hipotètica i aclarir el major nombre de dubtes al respecte ", afirmen.





Els propietaris, a més, es volen protegir de futurs escenaris on els inquilins no paguin les seves quotes. Durant aquest estat d'alarma, alguns arrendataris s'han emparat en la clàusula rebus sic stantibus, que estableix que les condicions establertes en un contracte ho són en dependència de les circumstàncies de moment. És a dir, que en cas d'un canvi sobtat de les circumstàncies que no sigui condicionat per cap de les parts que signen el contracte, com ha estat la pandèmia del Covid-19, seria legal no complir amb els pagaments.





Segons la jurisprudència de Tribunal Suprem, per poder apreciar-se la aplicació d'aquesta clàusula, s'han de donar certs requisits: que es produeixi una alteració extraordinària de les circumstàncies mentre duri el contracte; que aquestes siguin imprevisibles; i que la seva realització comporti una significativa desproporció per alguna de les parts.





En aquest sentit, si es produeix un rebrot que obligui a tornar a confinar a la població, els arrendataris tindran més complicat el emparar-se en aquesta clàusula. Ja no es podria entendre com una situació "imprevisible" perquè el Covid-19 és una realitat en la societat i els mitjans de comunicació estan informant sobre aquesta possibilitat contínuament, segons informen en Law & Trends.