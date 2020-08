44 CooperantsCaixa col·laboren en remot en projectes de desenvolupament internacional durant l'estiu

Si la cooperació internacional no tanca per vacances, menys ho havia de fer per la COVID-19. A canvi, els 44 CooperantsCaixa saben que ara és quan resulta més important, i davant la impossibilitat de viatjar als que eren els seus països de destinació, van a desenvolupar els seus projectes en remot.









En el seu any número catorze de desenvolupament, CooperantsCaixa, el programa de voluntariat internacional de la Fundació "la Caixa", ha hagut de reinventar la seva forma de cooperació.





A causa de la situació provocada per la crisi de la COVID-19 i les restriccions de mobilitat i seguretat, el voluntariat es realitzarà per primera vegada en línia, sense desplaçar-se a el terreny.





Els participants en aquest programa aporten els seus coneixements, habilitats i experiència en la matèria en la qual són especialistes per desenvolupar projectes de cooperació en els quals col·labora la Fundació "la Caixa" juntament amb ONG locals.





Un total de 509 voluntaris han participat des dels inicis de el programa, el 2007, proporcionant assistència a 60 ONG a 23 països de Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. En 2019 es van incorporar per primera vegada 3 CooperantsCaixa del BPI (Banc Português d'Investimento), que es van unir a les missions als treballadors de el Grup Caixa.





Els cooperants treballaran en remot amb ONG localitzades físicament a l'Índia, Perú i Moçambic en el marc del programa de creació d'ocupació Work 4 Progress de la Fundació "la Caixa", així com en projectes amb la Fundació Aga Khan i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).





Per contribuir al component experiencial, els propis cooperants estan recreant de manera imaginària el viatge que haurien fet, i que es pot seguir a través de les xarxes socials. A més, s'està elaborant una "Guia de CooperanteCaixa", a través de la plataforma pròpia Work4Progress Virtuals, un entorn digital on es podrà fer un seguiment de l'evolució dels projectes amb indicadors específics.





El període d'intervenció del voluntariat virtual serà variable i flexible, perseguint sempre generar el major impacte possible en els projectes locals. El treball entre l'equip de cooperants i amb els professionals de les ONG locals serà més estret que mai, amb l'objectiu d'estar més abrigats i recolzats durant la intervenció social.





El voluntariat no presencial representa un repte, però també una oportunitat, que ha fet patents alguns dels beneficis de possibilitar la cooperació a distància:





- Flexibilitat: Permet la incorporació de cooperants que fins ara no podien viatjar a el terreny, o que no podien absentar del seu lloc d'origen per tant de temps a causa de motius professionals o personals.

- Agilitat: El format virtual permet una ràpida intervenció davant de situacions d'emergència humanitària de forma immediata, sense la complexitat de preparar un viatge a el terreny.

- Accessibilitat: Més ONG de més països poden beneficiar-se de el programa virtual en territoris fins ara fora de l'abast de el programa.

- Sostenibilitat: La priorització de la feina remot quan no sigui imprescindible el desplaçament és més respectuosa amb el medi ambient i, a més, permet la participació de molts més empleats amb el mateix pressupost.





El programa facilita la participació de treballadors en actiu, prejubilats i jubilats en projectes de desenvolupament local en països de tot el món. Tots ells són voluntaris "la Caixa" que col·laboren en activitats altruistes de proximitat al llarg de tot l'any.





Els cooperants han estat elegits després d'un procés de selecció en el qual s'ha tingut en compte el perfil, l'experiència i les expectatives de cada candidat. A més, els treballadors seleccionats han rebut formació i sensibilització, i han après nocions sobre cooperació internacional, context polític, econòmic i social del país de destinació, motivacions i objectius de el projecte, i el treball específic que realitzaran.





Aquest tipus de voluntariat internacional, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), és pioner en responsabilitat social corporativa. La seva vocació és transformadora per a tots els participants: l'ONG local, la comunitat i també els cooperants, els que viuen l'experiència d'unes vacances solidàries i productives amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les poblacions vulnerables de països en vies de desenvolupament.