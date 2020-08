Un jutge de Madrid anul·la la prohibició de fumar a la via pública

El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 2 de Madrid ha rebutjat ratificar la nova ordre de la Conselleria de Sanitat que inclou diverses mesures preventives davant el Covid-19, com la prohibició de fumar quan no es pugui mantenir distància de seguretat, que establia també el tancament dels locals d'oci nocturn i prohibia el consum d'aliments en transport públic.













Així ho estableix en un acte per recalcar que l'esmentada ordre de la Conselleria de Sanitat limita drets fonamentals amb caràcter general sense una prèvia declaració de l'alarma.





"Els drets fonamentals no són il·limitats, poden modular complint els requisits legals per a això i, encara que puguin justificar determinades decisions des del prisma de criteris no jurídics, supòsits com el que se sotmet a la nostra consideració en l'anàlisi de l'ordre, no adquireixen la categoria de limitació i afectació dels drets fonamentals, i, en el cas hipotètic que ho fossin, pel que s'ha dit més amunt, no podrien ser limitats per mitjà d'una disposició administrativa com és la de la Conselleria de Sanitat ", apunta la resolució .





A més, ha detallat que la instrucció de l'Ministeri de Sanitat que recull aquest marc comú perquè les comunitats limitin aspectes com el consum de tabac o l'activitat d'oci nocturn, ia la qual es refereix l'ordre regional, no apareix com a referència en el Butlletí Oficial de l'Estat.





L'esmentada ordre regional, publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM) aquest dijous, establia també el tancament dels locals d'oci nocturn i prohibia també el consum d'aliments a bord dels vehicles de transport públic, amb autobús o ferrocarril.





L'Executiu regional va elevar una consulta per obtenir la ratificació i blindatge judicial davant aquestes noves mesures per prevenir el contagi de Covid-19 entre la població, aspecte que ha estat finalment denegat. El Govern regional va dissenyar aquestes instruccions sobre l'acord assolit entre les comunitats i el Govern central.





El magistrat Alfonso Villagómez s'estipula en la seva resolució que aquesta ordre "comunicada" del ministre de Sanitat, Salvador Illa, que recollia aquest acord "no ha guanyat eficàcia i vigència per no haver-se publicat, amb la conseqüència transcendental de ser nul·la de ple dret i que , a més, no podria ser convalidada ".





"La publicació és l'acte pel qual la norma jurídica aprovada i sancionada es dóna a conèixer als que han de complir-la per mitjà de l'corresponent diari oficial. I, des d'aquest moment comença la seva vigència. És a dir, es tracta d'un procés successiu i sincrònic per fixar la data d'iniciació de la vigència de la norma que, de no establir expressament, és de vint dies des de la inserció al diari oficial ", aprofundeix.





En conseqüència, el jutge detecta que l'ordre autonòmica tracta d'unes mesures de prevenció general "dirigides a tota la població (distàncies de seguretat, ús obligatori de màscares, limitacions a l'consum de tabac i alcohol), i de mesures específicament dirigides a un sector comercial i econòmic (restriccions i prohibicions a l'hostaleria ia les activitats de discoteca i establiments d'oci nocturn) ", unit també a les disposicions sobre sortides i visites a residències.





També és "conscient" de la crisi de l'coronavirus "ha deixat a l'descobert molts problemes normatius i jurídics que s'hauran de resoldre de la manera adequada pels òrgans constitucionalment competents, respectant, òbviament, la legislació vigent i la jurisprudència constant de l'Tribunal Constitucional".





EL JUTGE APOSTA PER LA FÓRMULA D'ESTAT D'ALARMA INDIVIDUALITZAT





Amb tot això, emfatitza que des de les comunitats autònomes s'estan reclamat instruments jurídics per lluitar "eficaçment" contra el coronavirus, quan aquests instruments legals "ja existeixen" en l'ordenament actual "i només cal posar-los en marxa", en clara al·lusió a la declaració d'estat d'alarma singularitzada a Madrid.





"Una declaració de l'estat d'alarma habilitaria per fer un ús intensiu de mesures jurídiques de limitació dels drets fonamentals i llibertats públiques. Així va succeir amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, quan el Govern de la nació, davant la expansió de la malaltia anomenada Covid-19, va decretar les mesures generals de limitació de la mobilitat i circulació de la població ".





Per tant, conclou que des d'una comunitat autònoma "no es poden limitar drets dels ciutadans us fonamentals amb caràcter general sense una prèvia declaració de l'alarma".





Així, argumenta que, a partir d'un "cert llindar d'intensitat" en les afectació d'aquests drets, que "no s'aprecia" en aquesta ordre, si aquesta restricció afecta la generalitat del territori de la comunitat, l ' "única opció, excepció feta del recurs a instruments més gravosos (estat d'excepció), és una declaració d'estat d'alarma singularitzada al seu territori ", tal com es contempla en l'article 5 en l'esmentada Llei Orgànica.





"D'aquesta manera es podria limitar al territori de la Comunitat de Madrid la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats, o condicionar-les a l'acompliment de certs requisits. A més, el Govern pot delegar en l'autoritat de la presidenta de les Comunitat de Madrid l'execució de les mesures restrictives de drets i, en fi, que el govern autonòmic pot alertar de la situació a la Comunitat de Madrid i sol·licitar a Govern aquesta declaració d'alarma ", raona l'acte.





L'acte pot ser recorregut en apel·lació i ara els serveis jurídics de la Comunitat de Madrid estan avaluant el seu contingut i les implicacions que comporta els plantejaments del jutge respecte a que la manca d'eficàcia de la instrucció de l'Ministeri de Sanitat, segons han explicat fonts de l' Executiu autonòmic.