Defensa pot formar 2.000 rastrejadors perquè estiguin a disposició de les CCAA

El Ministeri de Defensa té capacitat per formar a 2.000 rastrejadors militars que posaria a disposició de les comunitats autònomes si així ho sol·licitessin com a part de les mesures per fer front a la pandèmia de coronavirus.









Així ho ha explicat la ministra Margarita Robles, subratllant que Defensa va posar en marxa "cursos molt detallats" per formar rastrejadors i els que ja estan formats es troben ja realitzant aquesta tasca en l'àmbit militar.





Tot i que la ministra no ha pogut especificar el nombre dels rastrejadors militars ja formats, sí que ha avançat que el seu departament podria disposar de fins a 2.000, "si fos absolutament imprescindible". "De moment no són necessaris perquè tenim els metges i sanitaris de l'Exèrcit", ha indicat.





Robles ha garantit que les Forces Armades "sempre estan preparades si hi hagués una nova onada" de contagis de Covid-19, amb capacitat per a posar a tots els efectius necessaris a "actuar en un termini màxim de 24 hores", en cas que la situació empitjorés, en el que es podria anomenar una 'operació Balmis II'.





LES FORCES ARMADES SEMPRE ESTAN AQUÍ

"Les Forces Armades estan quan hi ha qualsevol tipus de catàstrofe com inundacions i aquí estan i estaran més enllà que hi hagi 'operació Balmis II' o no. La disposició dels Exèrcits per servir a la ciutadania és total i plena en qualsevol situació en què la salut o qualsevol altre bé estigui en perill ", ha afirmat.





En aquest sentit, Robles ha explicat que per posar a les Forces Armades a treballar com ja ho van fer durant la passada primavera no cal decretar l'estat d'alarma, ja que els militars que actuen en una altra classe de situacions com incendis, inundacions o nevades ho fan a l'empara de la Llei de Defensa Nacional aprovada el 2005, pel que en aquest cas seria igual.





Tot això, sempre que les comunitats autònomes sol·licitin el suport de les Forces Armades. "Les competències de Sanitat tenen les comunitats i evidentment si en qualsevol moment el Govern de la nació entengués que cal, a petició de les comunitats actuarien en defensa dels ciutadans", ha subratllat.





"GENT QUE NO CONEIX LA REALITAT" DE L'EXÈRCIT

La ministra no entén les desqualificacions que des de grups independentistes es llancen contra les Forces Armades, ja que considera que "els militars han estat a l'altura de les circumstàncies, com sempre, molt propers a la ciutadania i posant en risc la seva pròpia salut i la seva vida ".





Robles ha recordat que l' 'operació Balmis' ha estat la més important missió que han fet les Forces Armades en temps de pau i creu que l'important és que la ciutadania sàpiga que Espanya té unes "Forces Armades modernes, preparades i que aquí estan quan se'ls necessita ".





Per això, considera que els "possibles insults" que hagin pogut rebre "no han de tenir-se en compte" perquè provenen de "gent que no coneix la realitat de les nostres Forces Armades", les quals es "caracteritzen per la seva entrega, generositat i voluntat de servei ".