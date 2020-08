Els contagis es disparen i Espanya assoleix les pitjors dades des de la fi de l'estat d'alarma

La xifra de contagis pel Covid-19 a Espanya s'han disparat. Les xifres que dia rere dia rere dia registra el Ministeri de Sanitat han posat de manifest que estem en la pitjor setmana des que es va dictaminar la finalitat de l'estat d'alarma i el control de la pandèmia va passar a mans de les comunitats autònomes.









Aquesta setmana s'han superat totes les xifres i durant tres dies consecutius s'han diagnosticat més de 3.000 contagis diaris i el total de persones que han donat positiu en ls proves PCR s'acosta a la xifra de 400.000.





La comunitat més afectada és la de Madrid, que a més és la que tenen una progressió més negativa i ha superat a les que fins fa tot just dies encapçalen la llista, Aragó, Catalunya i País Basc. Els mateixos responsables de la sanitat madrilenya han hagut de reconèixer que la situació està gairebé descontrolada, que el nombre de contagis augmenta perillosament i que les mesures adoptades fins ara han estat clarament insuficients. Per això, han llançat una sèrie de noves recomanacions, que no obligacions, per intentar frenar la transmissió.





XIFRES EN ALÇA

No obstant això, Madrid no és l'única comunitat autònoma en què les xifres han anat clarament a pitjor. Els contagis detectats no han deixat de pujar diàriament en altres regions de país. És el cas d'Andalusia, amb més de 2.300 casos en els últims dies, Castella i Lleó, gairebé 1.700, Comunitat València, uns 1.600, Galícia, 781 i Canàries 598.





D'altra banda, comunitats com Catalunya, Aragó o País Basc han aconseguit, de moment, contenir l'escalada, encara que no reduir-la. De fet, en els última setmana a Catalunya s'han registrat més de 3.700 casos, al País Basc uns 2.000 ia Aragó 1.760.





Al País Basc, les autoritats sanitàries han recomanat als ciutadans que no surtin al carrer. A Castella-la Manxa s'ha ordenat el tancament dels prostíbuls, igual que a Catalunya , on a més s'han imposat noves restriccions a la localitat de Reus. I a Castella i Lleó, la junta ha decidit confinar dos pobles de Segòvia davant l'augment descontrolat dels contagis.





No obstant això, un dels temes que més preocupa és l'evolució de l'anomenat índex d'incidència a 14 dies. Aquest indica que a Espanya aquest índex és de 150 per 100.000 habitants, un xifra molt superior a la de la resta dels països europeus. El segon país amb pitjor índex d'incidència és Romania, que amb prou feines té un 73,6.





La resta dels indicadors són també molt negatius. Per exemple, el de l'nombre d'hospitalitzats, que en l'última setmana ha estat de gairebé 1.500 persones, o el dels ingressats a l'UCI, que han estat 93 contagiats. En total hi ha 4.703 persones ingressades pel virus, de les que 765 estan a l'UCI.