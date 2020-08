La Fiscalia demana que s'investiguin els comptes de Podem per presumptes delictes

La Fiscalia de el Tribunal de Comptes ha demanat que s'investiguin els presumptes delictes comesos per Podem durant la campanya electoral d'abril de 2019. Segons el criteri de la fiscalia, els responsables de el partit que dirigeix Pablo Iglesias podrien haver incorregut en dos delictes, un electoral i un altre de falsedat documental.





Els presumptes delictes estan lligats a la contractació de la consultora Neurona, tal com va denunciar l'ex advocat de la formació domicili, José María Calvente. Les seves manifestacions davant del jutge encarregat de el cas han aixecat les sospites de la fiscalia, que considera que les explicacions ofertes fins ara pels responsables de el partit no aclareixen la situació.





La Fiscalia de l'Tribunal de considera que els 290.000 euros que va facturar el partit durant la fiscalització de les eleccions de el 28 d'abril de 2019 no tenen consideració de "despesa electoral", tot i que el partit els hagi inclòs sota aquest epígraf.





A més, li resulta sospitós que la consultora Neurona es donés d'alta en el registre mercantil per poder operar a Espanya tot just quinze dies abans que la formació estatge contractés els seus serveis i que l'objecte social amb el ser registrada no té a veure amb els treballs que presumptament va realitzar per Podem.





A més, després de la denúncia de Calvente el jutge encarregat de el cas va demanar que es examinessin els comptes de Podem i s'identifiquessin els pagaments realitzats a la consultora Neurona ja ABD Europa LDA. L'ex advocat de Podem incloure en la seva denúncia l'esborrany d'un contracte presumptament fraudulent pel qual Neurona hauria cobrat 360.000 euros. Curiosament, l'acord té data de 27 de febrer de 2019, malgrat que la societat va ser constituïda el 19 de març de el mateix any.





La Fiscalia considera que aquest document, que està signat per Juan Manuel de l'Olmo, el responsable de Finances, Daniel de Frutos, i l'administrador únic de la societat Neurona Comunitat, Elías Castejón, i s fraudulent, de manera que el jutge ha decidit que s'investigui als signants ia Podem, als quals se'ls atribueixen els presumptes delictes de finançament il·legal, blanqueig de capitals, administració deslleial i revelació de secrets.