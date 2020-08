Barcelona augmenta les línies del 010 per l'increment de les trucades pel Covid-19

El telèfon municipal de Barcelona 010 ha incrementat les seves línies, de manera que ha passat de poder atendre 150 trucades simultànies a 210, davant l'augment de demanda pel coronavirus, segons ha informat el Ajuntament de la ciutat.









També s'ha ampliat la plantilla que atén les trucades a aquest número -que conforma el principal canal de comunicació entre la ciutadania i l'Ajuntament- en 49 nous professionals, cosa que, sumat a l'ampliació de les línies, permet atendre un 35% més de trucades a el dia.





En aquests moments hi ha 219 professionals operatius i l'Ajuntament preveu incorporar al setembre 24 més, fet que suposa un augment del 43% de treballadors des de l'inici de la pandèmia, 130 dels quals estan teletreballant.





Segons les dades de el Consistori, des de l'inici de la pandèmia fins al 16 d'agost el 010 ha rebut 1.723.338 trucades, de les quals 1.256.459 s'han registrat des de l'inici de la fase 1 del desconfinamiento: són unes xifres que es tradueixen en un increment de el 86,4% en relació amb amb el mateix període de l'any 2019 i que suposen una atenció aproximada de 6.000 a 7.000 trucades en els dies laborals.





Aquest creixement ha vingut acompanyat d'un augment del 33% en el temps d'atenció mig de cada trucada que fa a el mateix període de l'any passat, unes converses que ara es basen en requeriments d'informació sobre la Covid-19, en sol·licituds de tràmits municipals o demandes "més complexes" com les relatives a serveis socials o habitatge i que han fet augmentar en un 50% les hores d'atenció.





LES OAC ADAPTADES

Les oficines d'atenció ciutadana (OAC) s'han reobert progressivament des del 18 de maig i han adaptat el seu espai a les mesures de seguretat i higiene decretades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de l'aforament i la capacitat d'atenció presencial, garantint la distància de seguretat entre usuaris i personal.





Des de la seva reobertura, les oficines han atès 88.136 cites i l'administració local recorda que, per accedir a l'atenció a les oficines, és indispensable demanar cita prèvia i que es donarà prioritat als tràmits urgents que no es puguin gestionar per telèfon o internet o quan les persones que necessitin tramitar-los no disposin de mitjans digitals per fer-ho.





Amb l'objectiu de reforçar el servei i agilitzar la demanda d'atencions, explica el consistori, a principis de juliol es van posar en marxa tots els quioscos de tràmits, inclosos els de les diferents seus de districte, amb el suport de personal de el pla 'Enfeina 't', així com el servei de 'l'OAC et truca', una atenció telefònica personalitzada.





IMPULS DE LA TRAMITACIÓ EN LÍNIA

L'Ajuntament ha afirmat que durant la crisi sanitària ha volgut "prioritzar l'atenció a través de canals no presencials", pel que ha impulsat la tramitació en línia simplificant els mecanismes d'identificació i signatura i habilitant els tràmits més demandats i urgents de l'Oficina Virtual de Tràmits.





Amb aquesta intervenció, segons xifres municipals, s'ha incrementat el volum de tràmits a través del web en un 7,3% respecte a el mateix període del l'any passat i l'Ajuntament assegura que ja es poden gestionar més de 50 tràmits amb l'ús de l' IdCAT mòbil, una identificació digital que no requereix validació presencial.





En el cas que la tramitació no mostrar de forma telemàtica, queda a disposició del ciutadà el Registre Electrònic de l'Ajuntament, on es poden registrar sol·licituds, escrits o comunicacions relatives a tràmits administratius o presentar documentació les 24 hores del dia.