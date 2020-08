Final de la Champions: el dia en què Neymar i Mbappé demostraran si poden arribar al cim

El Paris Saint-Germain i ntentará conquerir aquest diumenge (21 hores / Movistar Lliga Campions) la primera Copa d'Europa de la seva història en la final que l'enfronta a el sempre temut Bayern de Munic, un equip fiable i imparable que pretén el seu sisè entorxat en la màxima competició continental.









D'una banda Neymar i Mbappé, el futbol més ostentós d'un projecte ple de petrodòlars que ha trigat una dècada a trepitjar l'escenari més envejat de el futbol mundial. De l'altre, un clàssic europeu que arriba a la baralla definitiva amb el millor dels avals. Els seus gols i la capacitat intimidatòria amb els seus rivals. El Bayern sempre és el Bayern.





L'equip alemany va apallissar al Barça (2-8) en quarts, va fer el mateix amb el Chelsea a vuitens de final, i va passar per sobre de l'Olympique de Lió en les 'semis'. El potencial ofensiu representat en jugadors com Robert Lewandowski i l'oportuna aparició de Gnabry o Kimmich estan donant al Bayern un nivell superior.





Els jugadors de Hansi Flick, físicament molt superiors a la resta, són el segon equip més golejador en la història de la competició (42 gols en 10 partits), una xifra que mareja a qualsevol oponent, sobretot quan ets novell en la final. El Bayern, en canvi, destaca per la seva experiència i jugarà l'onzena de la seva història -només el Reial Madrid ha jugat més que ell-.





En els seus les encara queden quatre supervivents que van guanyar l'última 'Champions' de el conjunt bavarès, allà per 2013, davant del Borussia Dortmund. Es tracta de Neuer, Muller, Boateng i Alaba, els que ja saben el que és triomfar aixecant la 'Orejona'. D'altres com els espanyols Thiago Alcántara i Álvaro Odriozola també saben el que és guanyar amb altres clubs.





El Bayern ha estat una màquina indestructible en el format exprés per dilucidar la 'Champions'. L'equip de Flick ha donat suport el seu reeixit camí en una sòbria defensa, zero complicacions en la fase de construcció i un interminable talent en els metres finals. Goretzka ha estat una altra de les consolidacions en el conjunt muniquès, a més de Gnabry, que va ser vital en les seminals amb un doblet.





Al davant estarà un PSG que -per primer cop- està a un partit del títol més ambicionat del planeta. Ni tots els diners del món -més de 1.000 milions d'inversió- han garantit un èxit immediat a la Champions. Una dècada després, la 'joguina' del xeic Al-Khelai pot conquerir el títol pel qual va comprar el Paris Saint-Germain.





L'equip de Thomas Tuchel va donar en la clau per resoldre els partits tot i la inactivitat dels últims mesos. Els francesos van ser els únics que van deixar de jugar la Lliga per suspensió i van allargar l'aturada més que la resta de clubs. No obstant això, això no ha estat impediment perquè acabessin amb el Dortmund, l'Atalanta i el Leipzig, a aquest últim sense suspens ni emoció, amb un recital d'Ángel di María.





La superioritat no va ser tal contra els italians, però el talent va decantar la balança a favor seu en només 60 segons. Ara, amb Neymar a un gran nivell i Mbappé renovant la seva fam en cada jugada, el PSG té molts arguments per somiar amb el seu primer títol de la 'Champions'. Un caramel de difícil accés que és millor no deixar escapar.





Bayern i PSG s'han enfrontat en vuit ocasions a Europa, amb cinc triomfs gals-tres bavaresos, inclòs el més recent entre tots dos, en 2017. Per als francesos serà la seva tercera final continental després de les dues consecutives a la Recopa el 1996 i 1997. el quadre de la capital va guanyar la primera, el seu únic trofeu europeu en mig segle d'història.





Keylor Navas, DUBTE PER LESIÓ





L'únic dubte al PSG és la presència del porter exmadridista Keylor Navas, que pateix molèsties al bessó i ja va ser substituït per Sergio Rico a quarts i seminals. El costa-riqueny, sense això, es va entrenar amb la resta dels seus companys en la prèvia. Seria la quarta final de la seva carrera després de tres dies que va disputar i va guanyar amb el Reial Madrid.





El PSG també buscarà conquistar el triplet, cosa que només ha passat vuit vegades en la història de el futbol. En aquesta mateixa tessitura està una Bayern que no presenta baixes, ni dubtes, i està a un sol partit del segon triplet de la seva història després de l'aconseguit fa set anys. Un partit que no només repartirà la nova corona de l' 'Vell Continent'.









FITXA TÈCNICA





POSSIBLES ALINEACIONS





PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Parets, Di

Maria; Neymar i Mbappé.





BAYERN: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic; i

Lewandowski.





--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA).

--ESTADI: Da Luz (Lisboa).

--Hora: 21.00 / Movistar Lliga Campions.