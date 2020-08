Un vaixell a la deriva obliga a evacuar una platja d'Alacant i fereix una dona

Un vaixell que anava a la deriva ha ferit amb la seva hèlix a una dona de 33 anys i ha obligat a desallotjar una platja al Campello (Alacant), davant el perill de fos cap a la costa i aconseguís a algun banyista, segons ha informat el Ajuntament de la localitat.









Els fets s'han produït cap a les 14.30 hores, quan la socorrista de el lloc ha albirat una embarcació a la deriva. Immediatament, s'ha activat el protocol de salvament, amb reforç de el servei de Carrer la Mar i de la col·laboració ciutadana, que va permetre evacuar els tripulants i navegants que es trobaven a l'aigua.





Segons sembla, l'embarcació havia rebut el fort impacte d'una onada i, a conseqüència d'això, les persones que es trobaven al vaixell havien caigut a l'aigua. La nau, amb el motor en marxa i a la deriva, va començar a realitzar una trajectòria circular. En aquest moment l'hèlix va aconseguir a la jove, causant-li ferides de diversa consideració.





La nau ha quedat a la deriva durant més d'una hora, de manera que s'ha evacuat a tots els banyistes de l'aigua pel perill que suposava un possible canvi de trajectòria de la mateixa.





Per aquest motiu, el servei de Socorrisme ha posat en marxa un dispositiu de vigilància per controlar que "en cap moment" es produïa aquest canvi de rumb i, si fos així, poder-la immobilitzar.





A l'avaluar la situació com un risc controlat, s'ha esperat a que el motor parés després esgotar-se el combustible. Això no obstant, s'ha donat avís a Salvament Marítim. En arribar, l'embarcació ja estava parada, per la qual cosa s'ha remolcat a port.





Fins al lloc de l'esdeveniment s'ha desplaçat l'equip sanitari, una ambulància i un vehicle d'intervenció ràpida de el Servei de Salvament i Socorrisme.





La jove ferida, veïna de Villena, ha patit ferides de diversa consideració en una cuixa, genoll i turmell. Un cop atesa per la metge i la infermera de el servei, s'ha trasllat a l'hospital de Sant Joan d'Alacant, on ha quedat ingressada i a l'espera de ser intervinguda quirúrgicament.





El regidor de Platges de l'Ajuntament del Campello, Julio Oca, ha valorat la intervenció "crucial" de el servei de Socorrisme i ha destacat la intervenció de dos ciutadans que, amb les seves motos d'aigua, van col·laborar en les tasques d'assistència i evacuació.