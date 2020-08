El Quixot, imatge de veritat amorosa

Estrany boig i amic de la igualtat i de la llibertat, El Quixot manifestava franquesa, decòrum i fidelitat. Tot això sembla molt antiquat, però ... "caminem tots amb peu pla i amb intenció sana". No és imperible el lema de Llibertat, Igualtat i Fraternitat, els tres afanys junts?









Al seu escuder Sancho li podia dir fill, bé, amic, germà, però també babau. I, quan intervenia, li podia deixar anar una frase com aquesta: "Ara et dic, Sanchuelo, que ets el més gran bellacuelo que hi ha a Espanya. Digues-me, lladre vagabund ".





Tots dos acabarien compartint el propòsit de deixar-se de fantasmes i tornar a buscar millors i més qualificades aventures per fer-se "ànim dels desmaiats, acosto dels que cauran, braç dels caiguts, bàcul i consol de tots els desgraciats".





No tinguem recel de la paraula 'amorosa', es pot dir de forma autèntica i sense cap mena de embafament. No estaria de més que ens atrevíssim a incorporar-la al nostre lèxic. En aquest llibre s'ensenya de passada a posar el cor amorós al palmell de la mà i a expressar paraules boniques, sentides i sonores. Així es llegeix que un enamorat de Zoraida "en qui tenia sempre posats els ulls i portava penjada l'ànima". O podem escoltar al Quixot dir de la seva estimada Dulcinea "que en dotze anys que fa que la vull, més que a la vora del foc destos ulls que ha de menjar la terra, no l'he vist quatre vegades".





Si encara no us heu adormit per avorriment o tancat els ulls, escolteu això; és grandiloqüent però hem de saber trasportar-nos a l'època: "La teva vassalla sóc, però no la teva esclava; ni té ni ha de tenir imperi la noblesa de la teva sang per deshonrar i tenir en poc la humilitat de la meva; i en tant m'estimo jo, vilana i pagesa, com tu, senyor i cavaller ". Tant de bo moltes persones que tenim al voltant fossin capaços d'assimilar-ho i dir-ho al seu moment. Massa gent s'empassa humiliacions prepotents. Les veiem, les mirem, les sentim? No és això actual, no ens ofereix idees i estímuls per viure millor?





Us deixo anar altre paràgraf i acabem per avui:

"Com l'amor en els mossos, per la major part, no ho és, sinó gana, el qual, com té per últim cap delit, en arribant a aconseguir-li s'acaba i ha de tornar enrere allò que semblava amor, perquè no pot passar endavant del terme que li va posar naturalesa, el qual terme no li va posar al que és el veritable amor ". Això ho deixo perquè ho parleu entre vosaltres en acabar la classe, si us sembla, és clar. Sí, Ruth, el llegeixo de nou, més a poc a poc.





Aquí se sap i es dóna per fet que "poques vegades, o mai, ve el bé pur i senzill, sense ser acompanyat o seguit d'algun mal que el torbi o sobresalti". Per això crec que no cal abandonar-se mai ni desistir d'esforçar-se.





Ànims. Cal buscar noves esperances que ens sustentin, i prosseguir. S'entén, hi estem d'acord?