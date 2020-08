Alba del Quixot

A propòsit d'Edgard A. Poe (el cèlebre escriptor nord-americà, autor de 'L'escarabat d'or', 'El gat negre' o 'Els crims del carrer Morgue'), Carlos Rojas (escriptor i professor barceloní que va viure més de la meitat de la seva vida a Atlanta) va recollir aquestes paraules shakespearianes "The darkest hour is just before daylight", que va traduir com "l'hora més fosca precedeix l'alba".





Sembla que se'ns vulgui persuadir que no hem de tirar la tovallola, ni tan sols en les pitjors circumstàncies. Això és el que feien els entrenadors dels boxejadors per rendir-se i que els seus pupils no seguissin rebent cops, 'tirar la tovallola'.





El 'Tao Et Ching', breu i vell llibre que tinc de capçalera, diu que la porta a tota comprensió està en la foscor de foscors. Aquests missatges que tan bé s'avenen als investigadors (penso en vosaltres, estimats estudiants, fent un treball de fi de carrera o una tesi doctoral, quan després de mesos de dur treballar no es treu cap resultat potable) s'encarnen molt bé en la cèlebre criatura de ficció de Miguel de Cervantes: Don Quixot de la Mancha, llum i mirall de la cavalleria errant.





Diguem algunes coses d'ell, un home més versat en dissorts que en versos. Veureu que val la pena. En les primeres pàgines d'aquest famosíssim llibre es diu que "encara és consol en les desgràcies trobar qui es faci mal dellas". No trobeu?





Posat i bones formes, bon judici i madur enteniment; això està al vostre abast, amics meus. Ho voleu? Pot estar un molt i trencat, sense esperança que prevalgui el seny, i seguir endavant contra vent i marea. Amb ànim per patir qualsevol desastre, confiant en qui un és i vol ser. Que cadascú és fill de les seves obres i artífex de la seva ventura, es diu a les pàgines del Quixot.





Jo simpatitzo amb qui té en el seu miri ser "greu sense presumpció, alegre sense baixesa". No és freqüent que això sigui valorat de debò. En aquest llibre es diu "que la virtut més és perseguida dels dolents que estimada dels bons". I també es raona d'algú d'aquesta manera tan peculiar: "No perquè ell sigui dolent, sinó perquè no és tan bo com jo voldria". Si encara no heu viscut aquestes vivències, crec que se us presentarà l'oportunitat en els anys vinents. Ja m'ho direu, espero.





Sancho Panza deia de Don Quixot que "no sap fer mal a ningú, sinó bé a tothom, ni té cap malícia", "i per aquesta senzillesa l'estimo com a les teles del meu cor, i no em falsejo a deixar-li, per més disbarats que faci". Tal com és, sense maquillatge.





El mateix Quixot era enemic de "tot gènere d'adulació", "per no donar entrada en el meu cor a la hipocresia i vanaglòria, enemics que blanament s'apoderen del cor més pudorós". No era un pilota, ni un tipus interessat. Preferia estar orgullós de si mateix, de qui era i volia ser.





Això és tot per avui i, si us sembla, seguirem parlant una mica més al respecte.