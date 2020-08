Segons el comitè d'Acciona, "el conflicte de Nissan no ha acabat"

El comitè d'empresa d'Acciona Facility Services, subcontracta de Nissan a les seves plantes de Barcelona, ha advertit que "el conflicte no ha acabat" i que encara queda per trobar una solució per als més de 20.000 treballadors de les seves empreses auxiliars, després de que s'arribés a un acord per als empleats de l'automobilística.













Ho ha sostingut aquest dilluns el president del comitè, Manolo Núñez, abans d'entrar a la primera reunió de el període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat per la direcció d'Acciona Facility Services després de rescindir el seu contracte amb Nissan.





Núñez ha remarcat que "des del minut un" es va defensar que el tancament de les plantes de la multinacional japonesa a Barcelona afectava 25.000 famílies, de les quals ja s'ha trobat una sortida per a 2.500, però encara queden moltes més.





En el cas d'Acciona Facility Services, el tancament de les plantes de Nissan afecta uns 500 treballadors, repartits entre les plantes de la Zona Franca de Barcelona i Sant Andreu de la Barca (Barcelona), per la qual cosa s'han concentrat el matí d'aquest dilluns per reclamar les mateixes condicions que les aconseguides pels treballadors de l'automobilística.





"El que busquem són solucions en la mateixa línia que han pactat els companys de Nissan. Creiem que tenim el mateix dret a exigir garanties d'ocupació i industrialització i, si escau, indemnitzacions no traumàtiques", ha exposat Núñez.





El president del comitè ha defensat que les empreses auxiliars també han d'estar a la taula per a la reindustrialització de les plantes, a més que se'ls garanteixin els seus llocs fins a finals de 2021, i ha reclamat "solidaritat i suport" a tots els seus treballadors.





"Avui és Acciona, ves a saber qui vindrà (matí) perquè aquí som 25.000 famílies i moltíssimes més empreses", ha resumit Núñez, que ha demanat a les diferents administracions que s'impliquin de la mateixa manera que ho van fer amb els treballadors de Nissan .





20 ANYS A NISSAN

Núñez ha remarcat que els treballadors d'Acciona Facility Services també porten molts anys treballant per a Nissan, alguns fins a 20, en la mateixa línia de producció que els de l'automobilística.





Davant el tancament de les plantes i la crisi econòmica pel coronavirus, el president del comitè ha avisat que alguns dels empleats de la subcontracta tenen més de 50 anys, un "drama" en el context actual.





Aquest és el cas de la Loli, amb 59 anys i 14 anys treballats a Nissan, que ha qualificat de "vergonya" que Acciona Facility Services els vulgui acomiadar d'un dia per l'altre, segons ha explicat.





Loli, una de "les la cinquantena", com ha definit al seu grup de companyes concentrades, ha defensat que els treballadors d'Acciona Facility Services han treballat sempre a la banda dels de Nissan, per exemple, lliurant-los peces per posar a la línia de producció .





"Fèiem els treballs que no volien els de la Nissan, els més durs" ha explicat Rosario, companya de Loli amb 51 anys, que ha exposat que amb la seva edat on va trobar feina ara si no se li dóna opcions com als treballadors de Nissan.





PROTESTES

La protesta d'aquest dilluns ha tingut lloc davant de l'hotel Catalonia La Maquinista, on ha arrencat el període de consultes de l'ERO, i el president del comitè ha indicat que preveuen un calendari de protestes setmanals, com van fer els treballadors de Nissan durant mesos: " el conflicte s'ha de dur als carrers i s'ha de visibilitzar ".





Quan el comitè ha entrat a la reunió amb la direcció d'Acciona Facility Services, els treballadors concentrats han clamat consignes com 'Nissan som tots', 'Mateixos drets', 'No som rates, som subcontractes', entre d'altres.





Abans de concentrar davant de l'hotel, ho han fet en els torns de la fàbrica de Nissan, a la Zona Franca, des de les 05.00 hores de la matinada d'aquest dilluns fins a les 08.00 hores, protesta a la qual s'han sumat alguns treballadors de la automobilística no entrant a la planta en solidaritat amb ells, han informat fonts del comitè d'Acciona.





La producció en les plantes de Nissan s'havia de reprendre aquest dilluns, però la multinacional va comunicar que no podia fer-ho, tal com s'havia pactat amb sindicats, després que Acciona rescindís el contracte "de manera unilateral i immediata".





Davant d'aquesta situació, l'automobilística ha sostingut que està analitzant alternatives i accions de caràcter urgent i extraordinari per reiniciar l'activitat el més aviat possible, "la millor opció" per a la recerca d'alternatives de reindustrialització de les seves plantes de Barcelona.