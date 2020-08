ERC acusa JxCAT de jugar amb la confrontació entre partits per beneficiar-se electoralment

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha acusat aquest dilluns a JxCat d'alimentar el "fals i estèril" debat de la confrontació per càlcul electoral i d'oblidar així que l'adversari de l'independentisme és l'Estat.









"Alguns han portat tan al límit la confrontació que han oblidat on és l'adversari. El obliden per pur càlcul electoral i és molt trist", ha assegurat en roda de premsa telemàtica, destacant que per a ERC l'adversari és l'Estat i mai un independentista .





Per Vilalta, la negociació, el diàleg, els acords i la resolució democràtica del conflicte català no són vies "indissociables" amb la confrontació democràtica, la mobilització popular, l'actitud combativa i la persistència.





Per això, ha apel·lat a les forces, ens i organitzacions independentistes a seguir "teixint complicitats, a fer pinya i a conrear totes les vies", que passen per generar consensos i per la fortalesa popular, treballant a nivell internacional i reforçant les institucions.





Després d'assegurar que no descarten "cap via democràtica" per aconseguir la independència, ha defensat que la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat és una bona eina per seguir abonant el diàleg i la negociació, però no ha especificat quan se celebrarà ni qui proposarà una data per a aquesta reunió: "Està a l'espera desencallar aquesta convocatòria".





En relació a la gestió de la crisi del coronavirus, ha posat en valor el treball de les conselleries de Salut i d'Educació de la Generalitat i ha aplaudit que l'executiu català "no hagi deixat de prendre mesures i d'implementar accions" de protecció i anticipació davant la pandèmia.