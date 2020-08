La biodiversitat del Mediterrani està amenaçada per l'augment de l'ozó

Un estudi, publicat aquest mes d'agost a 'Science Advances', ha augurat que la biodiversitat a la conca de la Mediterrània, Japó i Àfrica equatorial estarà amenaçada per l'augment de l'ozó.









El treball, elaborat per la Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST), amb la participació d'investigadors de tot el món, entre els quals es troba el professor, Josep Peñuelas de l'CSIC al CREAF, també ha apuntat altres zones afectades com la costa de l'Índia, l'Himàlaia i les illes de l'oceà Atlàntic de l'hemisferi nord, ha indicat el CREAF aquest dilluns en un comunicat.





Els resultats s'han obtingut després de revisar "els articles més rellevants d'aquests àmbits" i que s'han complementat amb experiments reals.





En l'estudi s'ha sotmès a organismes vius a diferents concentracions de gas i ha demostrat canvis en les plantes com en el del seu valor nutricional, que per extensió ha afectat els insectes; a més, hi ha altres plantes que no han sobreviscut.





La investigació ha demostrat, més enllà de modificar plantes i microorganismes, que genera "confusió" entre els insectes que busquen plantes polinitzadores i d'aquesta manera, baixa el seu èxit reproductiu, així com que permet que els vegetals estiguin exposats a atacs.





Peñuelas ha subratllat que l'ozó és un gas oxidant "capaç de provocar canvis en l'abundància i diversitat d'alguns insectes i plantes, transformar tota una comunitat i fer-ho sol mitjançant reaccions químiques, de manera silenciosa i invisible".





L'estudi també ha posat el focus en les alteracions a nivell molecular, ja que "canvia l'expressió dels gens microbians que participen en el cicle del carboni, o disminueix la capacitat de fixar nitrogen en cultius" com el de plantes lleguminoses.





El treball ha recalcat que s'ha analitzat l'ozó troposfèric --diferent al de l'estratosfera, que forma part de la capa d'ozó--, que és el que està situat a la baixa atmosfera i que està considerat un contaminant secundari ja que es produeix a partir de gasos precursors com els òxids de nitrogen, producte de la crema de combustible, entre d'altres.