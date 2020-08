Acaba sense acord la mediació per evitar la vaga a Acciona, empresa auxiliar de Nissan

Treballadors i direcció d'Acciona Facility Services, empresa subcontractada per Nissan en les plantes de Barcelona, no han aconseguit arribar a un acord a la mediació convocada per la Conselleria de Treball de la Generalitat per evitar la vaga indefinida prevista a partir de dimecres.





La reunió telemàtica ha començat a les 16.00 hores d'aquest dilluns i s'ha allargat fins a les 19.00 hores, segons han informat fonts del departament.





La mediació ha arribat després que aquest dilluns hagi començat el període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) per 500 treballadors anunciat per la companyia després de rescindir el seu contracte amb Nissan.





Per això, els treballadors s'han concentrat aquest dilluns a l'entrada de la fàbrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, des de les 05.00 hores de la matinada d'aquest dilluns fins a les 08.00 hores.





Més tard, s'han desplaçat davant de l'hotel Catalonia La Maquinista, on s'ha celebrat la primera reunió del període de consultes, per reclamar els mateixos drets davant el tancament de les plantes de Nissan a Barcelona que els aconseguits pels seus companys de fàbrica.





Amb aquesta jornada, els empleats d'Acciona Facility Services han començat a mobilitzar-se per defensar els seus llocs de treball, amb accions que preveuen que es facin cada setmana, com van fer els treballadors de Nissan.