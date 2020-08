Sancions d'un 20% per als ERTO que no tornin cobraments indeguts al SEPE en un termini de 30 dies

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha començat a reclamar els cobraments indeguts que va emetre durant els passats mesos per error als beneficiaris d'un ERTO. El SEPE considera ara, tal com explica al seu web, que si les persones que algun mes van cobrar més del que els corresponia segueixen sent beneficiaris d'alguna prestació se'ls restarà la quantitat de el nou pagament.









Així doncs, alguns d'aquests afectats per ERTO -a Espanya hi havia a 19 d'agost 843.200 persones, entre les quals 689.000 estaven en ERTO per causes de força major- no van cobrar aquest mes d'agost la prestació perquè el SEPE va considerar que hi havia un cobrament indegut ja que en anteriors mesos havien cobrat una quantitat més alta per error.





Si bé des del SEPE asseguren que és un error informàtic que solucionaran el més aviat possible, a algunes de les persones afectades a l'agost els ha passat el mateix en la seva nòmina de setembre, segons El Independent. El diari explica a més que les quantitats a retornar varien, però hi ha casos en què algunes persones han de retornar una mensualitat íntegrament.





El termini perquè els afectats pel ERTO tornin els cobraments 'extra' és de 30 dies. Si en aquest període no s'ha tornat els diners, el SEPE aplicarà un recàrrec del 20%. Segons el web del SEPE, "transcorreguts els 30 dies sense que hagi retornat el cobrament indegut, (sempre que no s'hagi iniciat la compensació per ser novament beneficiari o beneficiària de prestacions o no hagi sol·licitat l'ajornament o fraccionament), s'emetrà la corresponent certificació de descobert per la qual s'inicia la via de constrenyiment ".





Com en el cas d'altres prestacions, els afectats poden demanar fraccionar els pagaments mitjançant sol·licitud, indicant les mensualitats que es pagaran. Si es fraccionen els pagaments, també hi haurà de pagar un recàrrec, en aquest cas del 3,75%. "En la sol·licitud de fraccionament haurà de justificar els imports mensuals a retornar per les seves circumstàncies sociolaborals, mitjançant exposició de la seva situació econòmica, circumstàncies personals i la garantia per a la seva devolució", indica.





En alguns casos els beneficiaris han rebut un cobrament indegut perquè les empreses no s'han actualitzat al SEPE el fitxer amb les dades del treballador.





En aquesta línia, els sindicats subratllen que la càrrega de treball no s'ha reduït perquè amb cada persona que torna al seu lloc significa una modificació en l'expedient que ha de realitzar el SEPE. Segons ha indicat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, s'estan reincorporant unes 20.000 persones diàries.