Els 424.000 ERTO en turisme poden convertir-se en aturats si el govern central no accepta una pròrroga

Malgrat les seves diferències, els sindicats i la patronal de l'hostaleria s'han unit per demanar a Govern la pròrroga dels ERTO de força major en hotels, restaurants, bars i cafeteries davant la terrible situació que el turisme ha viscut aquest estiu, que ha deixat als comerços sota mínims, i davant el panorama que es preveu per als mesos que vénen.









Encara hi ha a Espanya més de 800.000 treballadors a ERTO. Entre ells, més de la meitat -424.000- són treballadors de l'hostaleria. Ara els sindicats i la patronal anuncien que, si a finals de setembre no hi ha una pròrroga dels ERTO, els treballadors passaran molt probablement a formar part de les llargues llistes de l'atur a Espanya, ja que les empreses no tenen molt bones previsions i és possible que no puguin obrir a l'octubre.





Els agents socials demanen que les ajudes de l'Estat s'ampliïn fins a març de 2021, abans que comenci de nou l'activitat turística. Així li ho demanaran a Govern en la reunió de divendres que ve 4 de setembre a Balears.





Canàries i els nuclis urbans de Madrid, Barcelona, Màlaga i Sevilla són les regions més afectades per la reducció dràstica del turisme, i els sindicats i empreses creuen que tant el final d'aquest any com l'inici del proper no anirà a millor.





Des dels sindicats creuen que la prioritat és garantir que la base reguladora de l'import que cobren els treballadors no es rebaixi. Així ho ha fet constar Gonzalo Fuentes, responsable de turisme de CCOO, a El País: "La norma estableix que passin de cobrar el 70% al 50% de la base reguladora aquells treballadors que compleixin més de sis mesos amb l'ocupació suspès . Això suposarà un empobriment crític per a aquests treballadors ", ha explicat. Aquest és un dels punts en què sindicats i patronal i empreses no es posen d'acord.





Un altre tema en el qual hi ha divergències són els fixos discontinus. En aquest cas, els sindicats demanen que, fossin o no inclosos en els ERTO al març, aquests puguin optar a una prestació.