Les Forces Armades llancen una campanya exprés de reclutament a Catalunya

S'estan instal·lant "punts d'informació per a l'accés a les Forces Armades" en tot el territori espanyol. Es tracta de furgonetes que es converteixen en una improvisada oficina de reclutament, amb militars especialitzats en atendre als interessats en ingressar en l'Exèrcit.









Aquests punts d'informació que inclou capitals de província i municipis petits en diferents comunitats autònomes passaran per Badalona i Castelldefells per cobrir el Destacament de la Direcció de Personal de l'Exèrcit de Terra de Saragossa.





Aquest destacament va instal·lar aquesta setmana un punt d'informació a Badalona i entre aquest dimecres i dijous ho farà a Castelldefels a la Plaça Joan XXIII de Castelldefels, en aquest cas, els militars estaran promocionant l'ingrés a les Forces Armades durant dos dies.





Les Forces Armades solen organitzar tant xerrades a escoles i instituts com a llocs en fires educatives (Aula, a Madrid, el Saló de l'Ensenyament, a Barcelona ...) a les quals acudeixen milers d'alumnes, sobretot dels cursos alts de l'ESO i de Batxillerat per informar-se sobre carreres universitàries, graus d'FP i altres opcions formatives i professionals.

Cap d'aquestes activitats es van poder realitzar. Per això l'Exèrcit de Terra-que informa l'ingrés en general en tots els exèrcits i cossos de les Forces Armades- ha llançat una breu campanya d'accions de presència i informació per tot Espanya a la segona meitat d'agost. Les actuacions d'aquestes setmanes es llancen sobretot per donar un impuls al reclutament per a l'Escala de Tropa i Marineria.





S'espera que l'1 de setembre es publiquin les places del segon cicle d'ingrés en els Centres de Formació de Tropa (CEFOT) situats a Càceres i a San Fernando (Cadis). Per aquest motiu en les setmanes prèvies a la Direcció de Personal organitzi aquestes jornades de promoció de l'ingrés a les Forces Armades, que tracten de suplir totes les accions promocionals que no s'han realitzat aquest 2020.





Després de passar per Badalona i Castelldefels, els militars de Saragossa s'instal·laran punts d'informació per a l'accés a les Forces Armades a Osca (del 26 al 27 d'agost), a Saragossa (de el 31 d'agost a el 3 de setembre) i a València (el 1 i 2 de setembre).





El Destacament de la Direcció de Personal a Sevilla compta amb la col·laboració d'equips de l'Comandament d'Artilleria Antiaèria, de la Brigada "Extremadura" XI, de la Brigada IIª de la Legió i de la Brigada "Almogàvers" VI de Paracaigudistes (Bripac).





Ja van instal·lar un punt d'informació el 21 d'agost a Los Palacios i Villafranca, un municipi de 38.000 habitants en la província de Sevilla a què tornarà el 28 d'agost. Al port de Màlaga haurà el 27 i el 28 d'agost; l'1 i el 2 de setembre hi haurà militars informant a Múrcia, Almeria i Càceres; i els dies 4 i 7 de setembre, a Almuñécar (Granada).





El Destacament de la Direcció de Personal a Valladolid també envia aquest any equips d'informació sobre reclutament a Salamanca (26 i 27 d'agost), Ponferrada (2 i 3 de setembre), Gijón (4 i 5 de setembre) i Burgos (7 i 8 de setembre).





A les Canàries, el destacament de Tenerife va començar situant un lloc del 17 al 21 d'agost a Agaete; de dilluns 24 a divendres 28 estarà a Gáldar; i de el 31 d'agost a el 4 de setembre donaran informació a El Llogaret de San Nicolás. Els tres són municipis de la veïna illa de Gran Canària.





