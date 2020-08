Telefónica Tech compra Govertis per reforçar les seves capacitats en consultoria de ciberseguretat

ElevenPaths, la companyia de ciberseguretat part de Telefónica Tech, ha anunciat avui l'adquisició d'Govertis, una firma especialitzada en consultoria GRC (Governance, Risk and Compliance) i IRM (Integrated Risk Management), auditoria normativa, ciberseguretat, privacitat i continuïtat de negoci i cíber-resiliència.









La col·laboració amb ElevenPaths va començar el 2012, una relació que es va consolidar amb l'adquisició en 2015 per part de Telefónica de GesConsultor GRC (actualment SandaS GRC), la plataforma de Govertis de gestió i compliment normatiu, i la signatura d'una aliança estratègica per a la millora i evolució de la plataforma, que en 2018 es va materialitzar amb una participació de Wayra, el hub global d'innovació oberta de Telefónica, a la companyia.





"Un dels nostres objectius és identificar permanentment oportunitats de col·laboració i inversió en startups de ciberseguretat punteres. Recolzar-nos en Wayra ens permet estar a prop del talent emprenedor, reforçar les nostres capacitats d'innovació i ampliar la nostra oferta a clients ", assenyala Pedro Pablo Pérez, CEO d'ElevenPaths.





Govertis és una firma líder de consultoria de ciberseguretat especialitzada exclusivament en GRC (Govern, Risc i Compliment) i IRM (gestió electrònica d'actius digitals) que ofereix una solució integral que unifica les perspectives legal i tecnològica de la ciberseguretat. L'activitat dels seus socis fundadors (Eduard Chaveli i Oscar Bou) es va iniciar abans de l'any 2000 a València, i compta actualment amb professionals distribuïts en la seva xarxa d'oficines a tot Espanya ia Llatinoamèrica, especialment a Equador i Perú.





"Aquest és el pas següent natural en una relació estratègica d'anys que, en aquest moment decisiu de transformació digital en el qual les empreses i el sector públic necessiten ser més resilients, ens va a catapultar per aportar valor estratègic als nostres clients amb serveis de GRC i IRM altament especialitzats, contribuint a posicionar a Telefónica Tech com un dels actors més rellevants en estratègia i gestió de la ciberseguretat, privacitat i cíber-resiliència a nivell mundial ", assenyalen Eduard Chaveli i Óscar Bou, fundadors i CEO i COO respectivament de Govertis.





"Aquesta operació és un gran exemple de com Wayra, com a interlocutor de Telefònica amb l'ecosistema emprenedor, permet a les startups fer negoci conjunt, un negoci amb tant potencial que, com en el cas de Govertis, pot acabar integrant-se totalment en la companyia" , assenyala Miguel Arias, director global d'Emprenedoria a Telefónica.





La compra deGovertis se suma a les contínues inversions realitzades per Telefónica Tech en matèria de seguretat tant en el desenvolupament de solucions pròpies, desplegaments tecnològics en la seva xarxa de socs global, així com en adquisicions i inversions en startups.





Com a part de Telefónica Tech, les capacitats de ciberseguretat seguiran incrementant-se en els propers mesos tant orgànica com inorgànicament de cara a reforçar el posicionament de la companyia com a líder en el sector de la seguretat en els països on opera Telefónica, així com en altres nous mercats . Per a això comptarà amb un equip de més de 2.500 professionals de la seguretat a tot el món. Els ingressos per serveis de seguretat van arribar als 497 milions d'euros en 2019 amb un creixement interanual del 26,5%.